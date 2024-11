“Fornecedor Brasileiro do Ano”: PayBrokers conquista prêmio no SBC Awards Latinoamérica 2024

Instituição de pagamentos foi eleita a melhor entre todas as categorias de provedores de tecnologia.

A PayBrokers venceu o prêmio de “Fornecedor Brasileiro do Ano” no SBC Awards Latinoamérica 2024, um dos principais reconhecimentos da indústria de apostas e jogos na América Latina. O evento foi realizado no Seminole Ballroom, em Miami, com mais de 400 líderes do setor presentes para celebrar as inovações e conquistas do mercado.

O processo de seleção é realizado por categorias avaliadas por especialistas em iGaming. Os vencedores devem ter contribuído significativamente para a indústria de apostas e jogos na América Latina. Além disso, a PayBrokers também concorreu na categoria “Solução de Pagamentos”.

“Ser escolhido como ‘Brazilian Supplier of the Year’ representa muito mais do que um prêmio. É o reconhecimento do compromisso contínuo da empresa com a inovação, segurança e eficiência no setor de iGaming e nos destaca como uma das principais fornecedoras de soluções financeiras para o mercado brasileiro”, afirma Roberto Regianini, CCO da PayBrokers.

A empresa venceu a premiação por oferecer uma experiência financeira integrada, com sistema de pagamentos robusto e suporte em conformidade regulatória, permitindo operação segura em mercados regulamentados.

Além disso, a PayBrokers tem investido em tecnologia avançada e uma equipe qualificada para desenvolver soluções que atendem ao mercado de iGaming, com foco em mass payments e uso de tecnologias instantâneas como o Pix.