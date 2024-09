Operadora Betmotion lança promoção para comemorar o aniversário de 16 anos

Usuários podem concorrer a mais de R$ 1 milhão em bônus na plataforma.

A operadora de apostas esportivas e cassino online Betmotion completou 16 anos de atuação e, para celebrar o aniversário, lançou uma promoção para o público brasileiro. A campanha especial, que terá duração até o dia 22 de setembro, e que promete distribuir mais de R$ 1 milhão em bônus na plataforma.

Na promoção de aniversário, os usuários da Betmotion poderão concorrer a bônus para apostas esportivas, bingo ou slots. Para concorrer, os jogadores devem pegar um código promocional no site da companhia e usá-lo para fazer um depósito. Todos os dias, serão lançados novos promocodes com duração de 24 horas. De acordo com o dia serão ofertados bônus para modalidades diferentes.

A diretora operacional de marketing do Betmotion, Layrena Meglio, comentou sobre a novidade. “Estamos extremamente empolgados com nosso 16º aniversário e com as novas experiências que preparamos para os nossos jogadores. Além disso, é uma honra fazer parte das empresas que já estão iniciando o processo de regulamentação”, disse.

Ainda sobre o início da operação regulada a partir de 1º de janeiro de 2025 a executiva acrescentou: “Nossa equipe está trabalhando incansavelmente para garantir que estamos prontos para essa nova fase do mercado brasileiro”.

A Betmotion foi umas das mais de 100 empresas que registraram os pedidos de credenciamento no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), do Ministério da Fazenda, para atuar de forma regularizada no Brasil.

