Pragmatic Play amplia acordo com a Betmotion e e incorpora seus produtos de bingo à operadora brasileira

Jogos populares como Bingo Blast, Diamond Dazzle e Animingo estarão disponíveis para os clientes da operadora.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, expandiu sua relação com a Betmotion, uma das maiores operadoras de Bingo da América Latina, após fornecer seu portfólio de Bingo.

Essa colaboração aprimorada traz uma variedade de produtos de Bingo da Pragmatic Play integrados à plataforma da operadora brasileira, incluindo títulos populares como Bingo Blast, Diamond Dazzle e o recente lançamento Animingo.

A adição do portfólio de Bingo da Pragmatic Play permitirá que os clientes da Betmotion no Brasil desfrutem de uma gama abrangente de jogos inovadores e interativos, com o Bingo se tornando rapidamente uma das variantes de jogo favoritas na região.

O provedor premiado já havia integrado seu diversificado portfólio de Slots e títulos de Cassino ao Vivo na plataforma online da Betmotion, em 2020. Isso representa a mais recente extensão da parceria da Pragmatic Play no Brasil, onde continua a expandir sua presença comercial, oferecendo experiências de jogo excepcionais que ressoam tanto com operadores quanto com jogadores.

Victor Arias, Vice-Presidente de Operações na América Latina da ARRISE, que impulsiona a Pragmatic Play, disse: “A Betmotion é uma operadora líder no Brasil, e a Pragmatic Play tem desfrutado de muito sucesso conjunto com a empresa desde o início da colaboração. Este aprimoramento na parceria é um passo empolgante que permitirá aos jogadores em todo o Brasil desfrutar de uma seleção de conteúdos imersivos de Bingo, impulsionando ainda mais o crescimento da fornecedora no Brasil.”

Bianca Passos, Gerente de Bingo da Betmotion, acrescentou: “Trabalhar novamente com a Pragmatic Play para introduzir seu Bingo à nossa crescente base de clientes em todo o Brasil tem sido fundamental para aprimorar nossa oferta de jogos com conteúdo novo e exclusivo. Seu portfólio em constante expansão já ressoa bem com nossos jogadores, e à medida que os produtos de Bingo da Pragmatic Play ganham popularidade em todo o continente, este é o momento ideal para elevar nossa parceria e integrar suas empolgantes variantes de Bingo.”

Atualmente, a Pragmatic Play produz até oito novos títulos de Slots por mês, além de oferecer jogos de Cassino ao Vivo e Bingo como parte de seu portfólio multiproduto, disponível através de uma única API.