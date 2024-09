Operadora Bet7k firma acordo para ofertar os jogos de cassino da Caleta Gaming

Todos os 130 iGames da Caleta já estão disponíveis na plataforma Bet7k.

A operadora de apostas esportivas e jogos online Bet7k fechou um acordo com a desenvolvedora brasileira de jogos de cassino Caleta Gaming. Com a parceria, os 130 iGames da companhia estão disponíveis para os usuários da Bet7k.

“Esta parceria marca um importante marco para o setor, com a combinação da confiabilidade e segurança da Bet7k e a excelência dos jogos da Caleta Gaming, essa união reflete tudo do que há de melhor no cenário atual do mercado de iGaming“, comentou Fabíola Jaeger, CEO da Caleta.

A Caleta Gaming chegou recentemente à marca de 130 jogos produzidos, com títulos de gêneros diversos, que incluem videobingos, caça-níqueis, crash games e um jogo de cassino de mesa, o Blackjack Royale. A empresa possui certificações internacionais como a licença da Malta Gaming Authority (MGA).

“Este marco reflete o esforço e a dedicação de toda a nossa equipe, assim como o apoio dos nossos clientes e público”, disse Jaeger sobre a de 130 jogos. “Pretendemos continuar inovando, com planos ainda maiores para o futuro, então fiquem ligados”, acrescentou o CTO da Caleta Gaming, Paulo Nova.

