SOFTSWISS irá organizar um Track Day com Rubens Barrichello durante o SBC Summit em Lisboa

Evento exclusivo é organizado para os parceiros de negócios VIP da SOFTSWISS.

Comunicado de imprensa . – A SOFTSWISS, uma especialista global em tecnologia com mais de 15 anos de experiência na oferta de soluções inovadoras para iGaming, anuncia um evento especial de track day no lendário Circuito de Estoril, em Portugal, liderado pelo Diretor Não Executivo da empresa na América Latina, Rubens Barrichello.

O track day é um evento exclusivo organizado para os parceiros de negócios VIP da SOFTSWISS. Programado para acontecer durante o SBC Summit em Lisboa, o evento oferecerá oportunidades de networking junto a uma experiência de condução real inesquecível. Os convidados também receberão presentes exclusivos da SOFTSWISS e de Rubens Barrichello, além de um vídeo comemorativo capturando o desempenho deles na pista. O evento será concluído com uma cerimônia, incluindo um brinde com champanhe e um jantar de networking.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, compartilha seu entusiasmo: “Nosso objetivo é garantir que todos os grandes eventos da indústria, seja o SBC, iGB L!VE ou ICE, sejam acompanhados de uma experiência inesquecível para nossos parceiros. Por isso, a SOFTSWISS sempre oferece algo único, e o próximo track day é um exemplo perfeito dessa abordagem. O evento combinará experiências emocionantes com o ambiente ideal para discussões de negócios em uma atmosfera confortável e envolvente.”

As atividades de condução incluirão:

Experiência de condução em um F4 com Rubens Barrichello: Rubens liderará o grupo em um carro de Fórmula 4, comunicando-se com os participantes via rádio durante a condução. Briefings de análise de desempenho serão realizados entre as sessões de corrida.

Condução de um Porsche GT3 Cup: Os participantes conduzirão um Porsche 911 GT3 Cup, experimentando as capacidades do carro em primeira mão.

Experiência de controle do Porsche 718: Os convidados praticarão o controle do veículo, aprendendo a lidar com diversas condições de condução.

Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo na América Latina da SOFTSWISS, comenta: “Este evento será uma ótima oportunidade para criar memórias duradouras em um lugar histórico para a Fórmula 1. Estou animado para compartilhar a pista de Estoril com nossos parceiros e dar a eles um gostinho do que é estar atrás do volante desses carros incríveis. Quando você está na pista com sua equipe, é crucial agir como um parceiro confiável, pronto para ajudar a navegar em qualquer situação desafiadora – exatamente como a SOFTSWISS faz nos negócios.”

Veja também: Brasil aumenta as apostas no jogo de azar

O track day é apenas uma parte dos eventos de negócios da SOFTSWISS durante o SBC Summit, que acontecerá em Lisboa de 24 a 26 de setembro.

No dia 24 de setembro, Ivan Montik e Rubens Barrichello iniciarão a série de atividades da SOFTSWISS com uma conversa junto à lareira no SBC Leaders Summit. Eles fornecerão insights únicos sobre o que é necessário para liderar com sucesso em diversas áreas, explorando a interseção entre os princípios da Fórmula 1 e a liderança eficaz.

Ainda no mesmo dia, a SOFTSWISS organizará uma espetacular noite de luxo e glamour em Hollywood, marcando os 15 anos de sucesso da empresa no iGaming.