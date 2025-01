Oddsgate lança seu guia de tendências de 2025 para iGaming

O foco é explorar a aquisição, retenção e engajamento para o mercado brasileiro e Latam.

Comunicado de imprensa.- A Oddsgate assume uma postura de não esperar, mas fazer acontecer. E diante da transformação do mercado e da necessidade das empresas parceiras em reduzirem a rotatividade de jogadores, realizou o estudo que se transformou em seu Guia de Tendências para 2025, disponível gratuitamente no site da empresa. Este estudo exclusivo é o primeiro da empresa e oferece uma abordagem abrangente sobre as melhores estratégias de aquisição, retenção e engajamento de jogadores, abordando também as principais tendências que vão impactar o setor neste ano que se inicia.

“O conceito de cliente ‘porta-giratória’ há muito nos chamou a atenção, e com razão. É amplamente reconhecido que conquistar um novo cliente custa significativamente mais do que manter um cliente existente. Além disso, operamos num mercado altamente competitivo, onde precisamos estar atentos às mudanças, em especial às regulatórias, como as novas diretrizes no Brasil que proíbem os bónus de boas-vindas, por exemplo”, explica Wagner Fernandes, CMO da Oddsgate.

“Foi com esse cenário em mente que desenvolvemos o Guia, como uma oportunidade para refletir estrategicamente sobre como reduzir a perda de clientes ao longo do tempo e, mais do que isso, criar uma base sólida de clientes leais e engajados. Para isso, aquisição, retenção e engajamento não são apenas conceitos isolados, mas peças-chave de uma estratégia integrada e complementar”, acrescenta Fernandes.

Para introduzir o Guia, a empresa conta com uma abordagem leve e descontraída, sugerindo, com bom humor, que a Oddsgate teria usado uma ‘bola de cristal’ para antecipar o futuro. No entanto, cada insight apresentado é fruto de um estudo aprofundado e análise rigorosa da empresa, além da colaboração de especialistas convidados.

O material aborda as melhores práticas para aquisição e retenção de jogadores, apontando o papel das redes sociais como um canal fundamental para engajamento e fidelização. Além disso, explora a importância de adaptar as estratégias às particularidades culturais e regulatórias de cada região.

O CMO da Oddsgate afirma: “Este guia é inspirado nos princípios da nossa realidade operacional, destacando aquilo em que a Oddsgate constantemente se destaca: oferecer insights, experiências e cases de especialistas do setor, enquanto busca incansavelmente inovações capazes de impulsionar os negócios de nossos clientes a novos patamares. Não medimos esforços, utilizando serviços gerenciados, como o CRM, de forma estratégica e sofisticada para entregar resultados excepcionais. É por isso que temos o prazer de compartilhar esses resultados com todos.”

A empresa, que tem planos ambiciosos de expansão no Brasil e na Latam, escolheu estrategicamente esta localização como foco. Para enriquecer ainda mais o estudo, reuniu uma rede diversificada de especialistas, que incluiu parceiros, colaboradores e clientes, sendo estes:

• Edson Martins, Manucci Advogados Associados

• Renato Campos Andrade, Manucci Advogados Associados

• Victoria Cerioni, Sadi/Morishita Advogados

• Nuno Gonçalinho, Darwin

• Catie di Stefano, Smartico.ai & TAP (TheAffiliatePlatform)

• José Mario Mauad, Arenas BTG

• Luis Arruda, Coinspaid

• Daniel Santos, eGaming Services

• Fernando Rosa, Banco Genial

• Guilherme Costa, Oddsgate

Com uma visão aprofundada do mercado, esses especialistas contribuíram com dicas valiosas e cases de sucesso, tornando o material ainda mais completo e aplicável à realidade dos operadores.

Além de abordar estratégias de retenção, o guia também traz insights sobre tendências emergentes, como inteligência artificial, gamificação e regulamentação, que serão cruciais para os operadores se manterem competitivos em 2025.

Para acessar o Guia de Tendências para 2025 da Oddsgate, visite o site da empresa e confira as soluções que vão transformar o mercado nos próximos anos.

