Oddsgate dá início a 2025 com ICE Barcelona e Guia de Tendências o iGaming

O guia traz insights sobre os rumos do mercado de iGaming na América Latina, com ênfase no Brasil.

Comunicado de imprensa.- A Oddsgate inicia 2025 com força total: de 20 a 22 de janeiro, participa da ICE Barcelona e lança seu Guia de Tendências para 2025, destacando insights para o mercado de iGaming na América Latina e Brasil, reafirmando seu compromisso com a inovação.

O início de um novo ano é sempre um momento de renovação e de preparação para desafios e conquistas. Para a Oddsgate, 2024 foi um ano de realizações marcantes, impulsionadas por um planejamento estratégico sólido e o cumprimento de metas ambiciosas. Agora, em 2025, a empresa está ainda mais fortalecida e pronta para avançar em sua jornada de crescimento e inovação no dinâmico mercado de iGaming.

“O sucesso em 2025 dependerá da capacidade de navegar pelas complexidades do setor, mantendo estratégias centradas no jogador como prioridade”, afirma Tiago Almeida, CEO da Oddsgate.

Com esse foco estratégico, a Oddsgate inicia o ano com uma agenda ambiciosa. De 20 a 22 de janeiro, a empresa marcará presença na ICE Barcelona, uma das maiores feiras globais do setor de iGaming, que estreia na vibrante cidade de Gaudí.

Representada por nomes de peso como Tiago Almeida, Mickael Shahinyan, Lusia Barseghyan, Gabi Pitileac, Guilherme Graziani e Rui Lopes, a Oddsgate promete fazer do evento seu “primeiro ato” do ano, fortalecendo conexões, ampliando negócios e reafirmando seu compromisso com a inovação.

Mas a participação na ICE é apenas o começo. Logo após o evento, a Oddsgate lançará seu Guia de Tendências para 2025, um estudo exclusivo que traz insights valiosos sobre os rumos do mercado de iGaming na América Latina, com ênfase no Brasil.

Com uma abordagem inovadora e bem-humorada, o guia brinca com a ideia de que a Oddsgate utilizou uma “bola de cristal” para prever o futuro. No entanto, o conteúdo é fruto de análises sólidas e da colaboração com grandes nomes da indústria. Entre os principais temas abordados estão aquisição, retenção e engajamento de jogadores, além de tendências em Inteligência Artificial, mobile-first, meios de pagamento e o impacto das regulamentações emergentes.

“2025 será um ano de transformação para o setor, especialmente no Brasil, onde a regulamentação está entrando em uma nova era de responsabilidade e oportunidades”, destaca Almeida.

Interessados no Guia de Tendências podem se inscrever no site da Oddsgate para acessar esse material exclusivo ou acessar o link e se preparar para os desafios e oportunidades do próximo ano.

Com um início de ano repleto de novidades e estratégias claras, a Oddsgate reafirma seu papel como uma das principais protagonistas do mercado de iGaming, prometendo uma jornada transformadora.

