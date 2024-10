“Aposta não é coisa de criança”: ANJL lança campanha de conscientização

Até o dia 12, a associação vai publicar nas redes sociais mensagens de esclarecimento.

Com a proximidade do Dia das Crianças, comemorado no Brasil no dia 12 de outubro, a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) lançou, nesta quarta-feira (9), uma campanha intitulada “Aposta não é coisa de criança”. A intenção é conscientizar a população sobre a necessidade de monitorar os menores de idade para evitar que eles usem plataformas de iGaming.

Segundo a legislação, menores de idade já são proibidos de fazer apostas, porém, podem haver casos de crianças e adolescentes que usam o CPF de um adulto para entrar em plataformas de jogos de azar. Pensando em alertar os familiares e responsáveis, a ANJL vai publicar, até o dia 12, publicações de conscientização.

“Até sábado (12), Dia das Crianças, as redes sociais da ANJL vão comunicar a todos – mercado, governo, pais e outros responsáveis – que as casas de apostas são totalmente contrárias ao ingresso de crianças e adolescentes em suas plataformas”, explicou o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge.

“Apostas são uma forma de entretenimento para adultos. É preciso ter educação financeira e controle. As casas de apostas sérias, que estão se submetendo à regulamentação, não têm interesse no público infantil. Mas precisamos estar todos atentos àqueles que descumprem e continuarão descumprindo o que diz a legislação sobre esse tema e resguardar as crianças e os adolescentes”, complementou Leonardo Benites, diretor de comunicação da ANJL.

A Associação relembra que a partir de janeiro de 2025 será obrigatório o uso da tecnologia de reconhecimento facial nas plataformas de apostas online. Essa ferramenta ajudará a evitar que menores de 18 anos apostem.

