Novo manto: em parceria com a Parimatch, Botafogo lança novo uniforme

Nova camisa tem detalhes em referência à patrocinadora master.

Rio de Janeiro.- O Botafogo estreou, nesta terça-feira (5), um novo uniforme confeccionado em parceria com a Parimatch, a operadora de apostas esportivas que é patrocinadora master do clube. A nova camisa corresponde ao quarto manto para a temporada e preta e branca com detalhes em amarelo que fazem referência às cores da patrocinadora.

O novo manto alvinegro, apelidado de “camisa zero”, foi apresentado aos torcedores durante o jogo contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Fogão venceu o Cruzmaltino por 3 x 0 e se isolou na liderança da competição.

“É uma felicidade imensa celebrar a parceria entre o Botafogo e a Parimatch com o lançamento do nosso uniforme 4. Em mais uma ativação inovadora, vamos conectar o amor da torcida pelo clube e a nossa principal patrocinadora em uma linda camisa de jogo”, comentou Paula Young, head de ativações comerciais da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo.

A camisa 4, de acordo com o Fogão.net, ficará à venda com peças limitadas. Os torcedores já podem adquirir a peça em lojas físicas, nos quiosques do Estádio Nilton Santos e no site da Botafogo Store. O novo uniforme, segundo o fabricante, tem como tema “sangue alvinegro” e é uma homenagem à paixão dos torcedores.

Esta é a segunda vez que a Parimatch se ao Alvinegro carioca para lançar um uniforme especial. Em 2023, o tema da camisa foi “noite estelar” e possuía as cores preta, cinza e amarelo, esta última sendo a cor que faz parte da identidade visual da patrocinadora.

A Parimatch é uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

Veja também: Atendendo à Defensoria Pública, Botafogo vai restringir a publicidade de bet em produtos para menores