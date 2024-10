Novamente em cena: Coritiba volta a estampar marca da Reals Bet em seu uniforme

Clube tinha suspendido exposição da marca após empresa ficar de fora de lista de bets autorizadas pelo governo.

Paraná.- O Coritiba exibiu novamente a marca da Reals Bet, patrocinadora máster do clube, no uniforme durante o jogo contra o Vila Nova, realizado no sábado (19), pela Série B do Brasileirão. A empresa Reals estava na lista das casas de apostas esportivas retiradas do ar por não terem sido autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no Brasil.

A Reals teve seu site bloqueado pela Anatel no último dia 11 junto a mais de 2 mil casas de apostas. Na época, a operadora informou que estava trabalhando para retomar suas operações. A operadora recebeu do Ministério da Fazenda um “período adicional de avaliação” da documentação submetida ao SIGAP.

Após atender a todos os requisitos regulamentares exigidos pelas autoridades, a Reals foi incluída no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) na quarta-feira (15), sem a necessidade de autorização judicial.

“É um momento de alegria, principalmente por ser a consolidação de um projeto que temos feito desde o início das nossas operações. Apesar desta demora em estar inserido na lista das empresas autorizadas, sempre acreditamos na transparência do Ministério da Fazenda, até porque fomos a 13ª bet a entregar a documentação no prazo inicial estipulado, e sempre nos colocamos na vanguarda da regulamentação do país, cumprindo com 100% das solicitações exigidas”, declarou o Country Manager da Reals, Rafael Borges, em matéria publicada pelo ge.

De acordo com o site, em janeiro, o ex-CEO do Coritiba, Carlos Amodeo, declarou que o acordo com a Reals representava o maior patrocínio da história do clube. Além de aparecer no uniforme da equipe principal, a marca também marca presença nas categorias de base, no backdrop e nas redes sociais do Coritiba.

A Reals anunciou que adquirirá uma nova sede em São Paulo e contratará até 1.500 funcionários nos próximos meses, demonstrando confiança de que a regulamentação trará avanços para o setor de apostas no Brasil.