Nemanja Živić, Booming Games: “uma marca enorme como a de Ronaldinho pode realmente nos ajudar a destacar”

O Diretor de Jogos da Booming Games, Nemanja Živić, comentou sobre Ronaldinho Scores Shoot & Win, o segundo jogo temático do astro brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

Entrevista.- O “Ronaldinho Scores Shoot & Win” da Booming Games é um slot de vídeo dinâmico que traz a emoção do futebol para os rolos, com recursos como Rodadas Grátis e Multiplicadores, capturando a energia do esporte. Este é o segundo jogo temático do Ronaldinho da empresa, que superou as expectativas.

O diretor de jogos, Nemanja Živić, comentou sobre o desenvolvimento, o crescimento dos jogos instantâneos na indústria de iGaming e o futuro dessa colaboração e outros projetos da Booming Games.

O que inspirou a Booming Games a usar a imagem do Ronaldinho em um formato de vitória instantânea e o que torna este novo jogo especial?

Ronaldinho, como jogador e ícone do futebol, é um ídolo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Tê-lo em nosso produto nos proporciona uma grande visibilidade e ajuda o jogo a superar a “barreira” de ser notado e jogado. Com uma indústria em constante crescimento, uma marca enorme como a de Ronaldinho pode realmente nos ajudar a destacar.

O formato de vitória instantânea oferece uma jogabilidade rápida, simples, mas eficaz, que complementa qualquer portfólio de apostas esportivas. Sabendo que esse público busca jogos simples, com potencial de vitória claro e uma jogabilidade rápida, eles podem parar e voltar ao jogo quando quiserem. Esperamos que nosso jogo atenda a todas essas expectativas.

Como o primeiro lançamento de vitória instantânea da Booming Games, como o desenvolvimento desse jogo diferiu dos anteriores? Houve desafios ou oportunidades únicas com esse formato?

O modelo de Vitória Instantânea tem uma matemática própria e alguns truques únicos, especialmente porque estamos expandindo o conceito básico com a adição de modificadores e recursos de bônus extras. Claro que enfrentamos alguns desafios ao desenvolver o jogo, mas foi uma experiência divertida que nos permite expandir nosso portfólio com esse novo tipo de jogos.

O maior desafio foi conectar os resultados simples de vitória/derrota ao tema do futebol e tornar o jogo atraente e convidativo para o jogador, mantendo a simplicidade do modelo principal.

Dada a popularidade do primeiro jogo temático do Ronaldinho, quais aspectos ou feedback vocês consideraram ao desenvolver este segundo título?

Bem, a Ronaldinho Estate ficou satisfeita em nos permitir desenvolver o primeiro jogo conforme queríamos, tanto em termos de visuais quanto de mecânicas – e o mesmo aconteceu com o segundo jogo. Isso mostra a confiança de uma grande marca em deixar nossa equipe decidir o estilo de arte e apresentação do protagonista da marca. Há uma consistência entre os dois jogos, com uma referência ao primeiro jogo, mas também trazendo algo totalmente novo, já que as mecânicas diferem muito em relação ao slot.

Como o estilo e a personalidade de Ronaldinho influenciaram o design e os recursos do jogo, e o que os fãs dele podem esperar desse novo lançamento?

O jogo apresenta Ronaldinho cobrando faltas e pênaltis, uma referência direta às suas habilidades no futebol. Assim como no primeiro jogo, quisemos capturar essa persona vibrante que vai além do futebol e envolver o jogador em uma disputa de pênaltis imaginária com seu jogador favorito, que marca gols com habilidade e ainda ganha dinheiro para o jogador no processo.

Ronaldinho é o “mágico” do jogo, e ele é daqueles jogadores que claramente curtiam cada minuto em campo – algo que também tentamos adicionar ao jogo.

Os jogos de vitória instantânea estão ganhando espaço na indústria de iGaming – qual a expectativa da Booming Games em termos de engajamento com esse formato, especialmente com a imagem icônica do Ronaldinho?

Jogos de Vitória Instantânea têm um desempenho comprovado em muitos dos principais mercados. Sabemos que há um público que os adora, independentemente do tema – e isso é ótimo, porque aqui temos uma base sólida no tema de Ronaldinho e do futebol.

Esperamos que os jogadores sejam atraídos por uma dose de nostalgia e pelo amor pelos jogos de futebol. Afinal, quem não gostaria de simular uma cobrança de falta ou um pênalti? E agora eles podem, pois este não é um slot, mas um jogo direto em que o jogador chuta para o gol para vencer! Com a marca forte por trás do jogo, esperamos uma grande exposição e um bom desempenho!

Após o sucesso dessas colaborações, existem planos para expandir a linha de jogos com marca da Booming Games?

A colaboração com Ronaldinho foi um sucesso – já podemos dizer isso –, mas o lançamento de jogos com marcas tem diminuído no geral. Conteúdos de marca eram lançados com mais frequência tanto em cassinos físicos quanto online.

Sou um defensor de escolher a marca com cuidado, pois os jogos com marca têm muitas nuances – por isso, certamente faremos mais conteúdos de marca, mas também dependerá da disponibilidade da marca certa. Em resumo, sim, faremos mais conteúdos de marca, mas isso é tudo que posso dizer por enquanto.

Com este segundo jogo do Ronaldinho como um marco, qual é a visão da Booming Games para inovações futuras tanto em conteúdo de marca quanto em tipos de jogos?

Estamos entrando em 2025 com um forte plano de jogos incríveis que quero ver no portfólio da BG – com o objetivo de oferecer opções diversificadas para todos os tipos de jogadores e mercados. Queremos continuar crescendo em todos os nossos mercados, e para isso precisamos de um fluxo constante de jogos de alta qualidade, que estamos confiantes em oferecer.

Estamos comprometidos em elevar nosso conteúdo, tanto o core quanto o de marca, para o próximo nível – lançando novos jogos e apoiando nossos maiores sucessos! Queremos expandir as famílias de jogos, oferecer conteúdos mais personalizados e sob medida, e tudo isso está nos planos para um futuro próximo. Mal posso esperar para ver esses jogos nos cassinos!