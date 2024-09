Ministro do Esporte defende que apostas online são “benéficas”

André Fufuca afirmou que não pode confundir os maus com os bons e que tem que separar o joio do trigo.

Brasília.- Apesar das denúncias e prisões relacionadas a esquemas de apostas esportivas, o ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou nesta quarta-feira (11) que as bets serão “benéficas” para o setor. “A gente não pode confundir os maus com os bons. A gente tem que separar o joio do trigo”, declarou Fufuca.

“Essas denúncias que estamos vendo serão averiguadas e eu garanto que, por parte do Ministério do Esporte, todo o rigor será usado para que a gente tenha o máximo de lisura em relação a apostas esportivas”, disse, ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O ministro do Esporte também comentou sobre a criação da Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, que será liderada pelo advogado Giovanni Rocco Neto. A nomeação foi oficializada no Diário Oficial da União no dia 2 deste mês.

“Uma das exigências que fiz ao novo secretário foi que toque de forma mais rígida possível e investigue o que tiver que investigar, faça o que tiver que fazer. Temos que ter lisura. Até porque estamos falando de centenas de milhares de pais e mães de famílias que, muitas vezes, fazem as suas apostas, fazem a sua fé.”

“Se tem uma coisa que não pode haver é qualquer tipo de ilicitude. Quanto a isso, somos totalmente vigilantes para que não haja. E, se houver, que sejam punidos os culpados”, completou Fufuca.