Como a Esporte da Sorte pretende ajudar a quitar o estádio do Corinthians

A patrocinadora máster do clube garantiu que vai doar valores em dinheiro para cada gol que o Timão fizer na estreia na Libertadores, além de uma quantia fixa.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Esporte da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, anunciou, no sábado (15), que fará uma doação de R$ 500 mil (USD 87.552) para a campanha de quitação do estádio do clube, a Neo Química Arena, em retribuição aos torcedores que levaram o nome da empresa aos trending topics da rede social X (antigo Twitter).

Além dessa quantia, a plataforma de iGaming declarou em suas redes sociais que pretende doar mais R$ 300 mil (USD 52.531,20) para cada gol que os jogadores do Corinthians marcarem na partida contra a Universidade Central, da Venezuela. O jogo será na quarta-feira (19), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. Essa é a estreia do Alvinegro paulista na Copa Libertadores da América 2025.

A campanha de quitação do estádio do Timão foi lançada no dia 27 de novembro pela maior torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel. Todo o dinheiro que é arrecadado vai direto para a Caixa Econômica Federal para abater a dívida de cerca de R$ 700 milhões (USD 122 mi), que correspondem aos empréstimos feitos para a construção da arena em 2014.

A iniciativa da Gaviões da Fiel deve seguir até 26 de maio. A arrecadação atual está próxima de R$ 37 milhões (USD 6 mi) e a contribuição da Esportes da Sorte fará superar essa marca e ainda colocaria a empresa na posição de maior doadora da campanha.

“A parceria entre o Corinthians e o Esportes da Sorte tem sido um grande sucesso para os dois lados. É uma enorme satisfação estar junto do clube neste momento e ver o quanto o torcedor alvinegro é capaz de fazer coisas incríveis para ajudar o Timão dentro e fora das quatro linhas”, declarou Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

A casa de apostas é patrocinadora máster do Corinthians desde julho de 2024, o contrato entre as partes é válido por três temporadas, que deve render, ao final desse período, cerca de R$ 309 milhões (USD 53,5 mi) ao clube paulista. O acordo inclui as equipes de futebol masculino e feminino, futsal masculino e basquete masculino. A Esportes da Sorte é responsável por financiar grande parte do salário do atacante holandês Memphis Depay.

