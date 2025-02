Esportes da Sorte: patrocinadora se torna a maior doadora da campanha de quitação da arena do Corinthians

No total, a casa de apostas já doou R$ 1 milhão para abater a dívida da Neo Química Arena.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Esporte da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, anunciou, nesta quinta-feira (20), novas doações para a campanha de quitação do estádio do clube, a Neo Química Arena. A empresa já havia doado R$ 500 mil (USD 87.552) no último sábado (15) em retribuição aos torcedores que levaram o nome da empresa aos trending topics da rede social X (antigo Twitter).

A companhia também havia se comprometido a doar mais R$ 300 mil (USD 52.531,20) para cada gol que os jogadores do Corinthians marcassem na partida contra a Universidade Central, da Venezuela, pela Copa Libertadores da América 2025. O jogo, que foi realizado na quarta-feira (19), acabou 1×1 e, consequentemente, rendeu R$ 300 mil para a campanha.

Posteriormente, a Esportes da Sorte publicou em suas redes sociais que doaria outros R$ 200 mil (USD 35.071), totalizando R$ 1 milhão (USD 175.356) de contribuição para a quitação da arena do Corinthians.

A campanha de quitação do estádio do Timão foi lançada no dia 27 de novembro pela maior torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel. Todo o dinheiro que é arrecadado vai direto para a Caixa Econômica Federal para abater a dívida de cerca de R$ 700 milhões (USD 122 mi), que correspondem aos empréstimos feitos para a construção da arena em 2014.

A iniciativa da Gaviões da Fiel deve seguir até 26 de maio. A arrecadação atual já ultrapassa R$ 37 milhões (USD 6 mi). Com a contribuição total de R$ 1 milhão da Esportes da Sorte, a empresa de iGaming se posiciona como a maior doadora da campanha.

A casa de apostas é patrocinadora máster do Corinthians desde julho de 2024, o contrato entre as partes é válido por três temporadas, que deve render, ao final desse período, cerca de R$ 309 milhões (USD 53,5 mi) ao clube paulista. O acordo inclui as equipes de futebol masculino e feminino, futsal masculino e basquete masculino. A Esportes da Sorte é responsável por financiar grande parte do salário do atacante holandês Memphis Depay.

