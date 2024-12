Mercado regulamentado de apostas: SeguroBet confirma o pagamento da outorga

SeguroBet é uma operadora de iGaming com sede no estado do Ceará.

Com o cumprimento da última etapa, a empresa está apta a operar no país em 2025.

Ceará.- A operadora de apostas esportivas SeguroBet, que tem sede no estado do Ceará, anunciou que cumpriu todas as exigências feitas pelo Ministério da Fazenda para receber a licença de operação de iGaming no país. Segundo a empresa, foi obedecida a última etapa do processo de regulamentação, o pagamento da outorga de R$ 30 milhões (USD 4,8 milhões).

“A homologação, o cumprimento das regras e o pagamento são marcos para nós, mas não representam apenas uma exigência legal; são a confirmação de que sempre estivemos prontos para atuar em um mercado que agora valoriza ainda mais a responsabilidade, a transparência e a segurança”, declarou Monara Shainny, CEO da SeguroBet.

Restando apenas a emissão da licença, a companhia está apta a operar de forma regularizada a partir de janeiro de 2025.

“Ter uma base sólida de governança e boas práticas já fazia parte do nosso DNA. Desde o início, nos preparamos para esse momento, incentivando, acompanhando e implementando todas as exigências previstas. Com o mercado regulado, todos sairão ganhando”, comentou Monara.

A empresa tem entre seus embaixadores, o ator e músico Mumuzinho e o mágico-ilusionista e influenciador digital Pyong Lee. Segundo a SeguroBet, para 2025 a companhia de apostas espera ampliar os investimentos em patrocínios esportivos e parcerias.

Secretaria de Prêmios e Apostas atualiza a relação de operadoras habilitadas a atuar no Brasil

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda atualizou, na terça-feira (17), a relação de operadores de apostas autorizados a atuar no Brasil. A chamada “lista nacional” agora inclui 232 marcas de jogos e apostas, vinculadas a 103 empresas que podem operar no mercado brasileiro.

