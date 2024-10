O futebol americano é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, atraindo milhões de fãs e seguidores. Tendo a National Football League (NFL) como a principal liga profissional do esporte, vamos explicar neste artigo como funciona a NFL, detalhar as conferências que a compõem e listar as divisões de cada uma delas

Maiores equipes do Futebol Americano

Os melhores times da história do futebol americano podem ser classificados de várias maneiras, desde os que têm mais conquistas àqueles que realizaram campanhas históricas. A seguir, listamos as principais equipes com base nos maiores campeões do Super Bowl.

Veja o Top 5 da história da NFL

1 – New England Patriots

Com 6 títulos do Super Bowl conquistados, o New England Patriots é uma das franquias mais vitoriosas da história recente da NFL. Todos os títulos foram conquistados sob o comando do técnico Bill Belichick, que além de conquistar o hexa, foi vice-campeão com a franquia em outras três oportunidades.

O New England Patriots também foi equipe do ex-jogador Tom Brady, considerado o maior jogador de todos os tempos do futebol americano. O clube inclusive aposentou a camisa 12 em homenagem ao quarterback.

2 – Pittsburgh Steelers

Também com 6 títulos conquistados, a franquia Pittsburgh Steelers também está na lista das melhores e mais vitoriosas equipes na história do Super Bowl, dividindo o título de maior campeã do Super Bowl com o New England Patriots.

Os Steelers conquistaram quatro desses títulos durante a década de 1970, liderados pelo quarterback Terry Bradshaw. Com uma defesa muito forte, o time ficou conhecido como a “Cortina de Aço”, marcando uma época de grande domínio no futebol americano.

3 – Dallas Cowboys

Fundada em 1960, os Dallas Cowboys foram a primeira franquia de expansão da história da NFL. Com 5 títulos do Super Bowl conquistados, eles estão entre as melhores equipes da história do esporte.

Conhecidos como “America’s Team”, os Cowboys foram avaliados pela Forbes em US$ 9 bilhões em 2023, consolidando-se como uma das franquias mais valiosas do mundo. Além disso, a equipe liderou a NFL em vendas de merchandising, alcançando um total de US$ 1 bilhão em 2021.

4 – San Francisco 49ers

O San Francisco 49ers venceu 5 títulos do Super Bowl ao longo de sua história, todos obtidos entre 1981 e 1994. Além dos cinco troféus Vince Lombardi conquistados, o time também chegou em outras três finais do Super Bowl.

Primeira franquia pentacampeã do Super Bowl, o San Francisco é conhecido como “49ers”, nome que recebeu em homenagem aos garimpeiros que chegaram à Califórnia durante a “corrida do ouro” de 1849. A franquia foi fundada em 4 de junho de 1946, em San Francisco.

5 – Green Bay Packers

O time dos Green Bay Packers fecha o Top 5 da NFL de melhores grandes equipes da história. A franquia tem um total de 13 títulos da NFL, estabelecendo um recorde na história da liga. Desses, 9 foram conquistados antes da era do Super Bowl e 4 após a criação do grande evento esportivo norte-americano.

O primeiro título da NFL do Green Bay Packers foi conquistado em 1929. Nas duas temporadas seguintes, a equipe continuou a dominar, acrescentando 2 títulos à sua grande coleção.

Como funciona a NFL

Fundada em 1920, a National Football League (NFL) é a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Ela é a mais conhecida e prestigiada competição do esporte, tanto no país quanto internacionalmente.

A liga é composta por 32 equipes, divididas em duas conferências: AFC e NFC, cada uma com 16 times. Dentro de cada conferência, as equipes da NFL são separadas em quatro divisões com base nas direções geográficas: norte, sul, leste e oeste.

A NFL possui uma pré-temporada e uma temporada regular. Durante a pré-temporada, cada equipe participa de 4 jogos, sendo dois realizados em casa e dois em estádios de domínios adversários.

Depois desses jogos, a liga profissional americana dá início à temporada regular, que ocorre de setembro a dezembro. Ao longo desse período, os 32 times participantes disputam 17 partidas cada um, ao longo de 18 semanas, sendo que cada equipe tem direito a uma semana de descanso.

Quais são as conferências da NFL

A NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, é dividida em duas grandes conferências: a American Football Conference (AFC) e a National Football Conference (NFC). Ambas são compostas por 16 times, organizados em quatro divisões com base nas regiões geográficas: Norte, Sul, Leste e Oeste.

Na AFC, as equipes disputam partidas durante a temporada regular tanto entre si quanto contra times da NFC. Ao final da temporada, os melhores colocados avançam para os playoffs, que culminam no AFC Championship Game. O vencedor desse jogo representa a conferência no Super Bowl.

Já na NFC, o formato é semelhante. As equipes também jogam entre si e contra times da AFC, e os melhores seguem para os playoffs, que culminam no NFC Championship Game. O campeão da NFC se classifica para o Super Bowl, onde enfrenta o campeão da AFC para decidir o título da NFL.

Essas duas conferências formam a estrutura da NFL, tornando o Super Bowl o confronto final entre as melhores equipes de cada conferência.

Quais são as divisões de cada conferência na NFL

Na NFL, tanto a American Football Conference (AFC) quanto a National Football Conference (NFC) são divididas em quatro divisões geográficas, com quatro times em cada divisão. Veja como elas são organizadas:

American Football Conference (AFC)

Divisão Leste

Buffalo Bills

Miami Dolphins

New England Patriots

New York Jets

Divisão Norte

Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals

Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers

Divisão Sul

Houston Texans

Indianapolis Colts

Jacksonville Jaguars

Tennessee Titans

Divisão Oeste

Denver Broncos

Kansas City Chiefs

Las Vegas Raiders

Los Angeles Chargers

National Football Conference (NFC)

Divisão Leste

Dallas Cowboys

New York Giants

Philadelphia Eagles

Washington Commanders‎

Divisão Norte

Chicago Bears

Detroit Lions

Green Bay Packers

Minnesota Vikings

Divisão Sul

Atlanta Falcons

Carolina Panthers

New Orleans Saints

Tampa Bay Buccaneers

Divisão Oeste

Arizona Cardinals

Los Angeles Rams

San Francisco 49ers

Seattle Seahawks

