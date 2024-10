Mega-Sena: prêmio acumula e pagará R$ 95 milhões nesta terça-feira (29)

Apostas podme ser feitas até às 19h do dia do sorteio( Foto: Rafa Neddermeyer-Agência Brasil)

Números sorteados foram 29-32-40-42-49-58.

São Paulo.- Ninguém acertou os seis números do concurso 2790 da Mega-Sena, realizado no último sábado (26). Os números extraídos foram: 29-32-40-42-49-58.

Sendo assim, na próxima terça-feira (29), o prêmio a ser sorteado será de R$ 95 milhões.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, a Quina teve 85 apostas ganhadoras com R$ 58.927,35 para cada uma. Enquanto a Quadra registrou 6.127 apostas ganhadoras, R$ 1.167,85.

Os interessados em participar do próximo sorteio podem apostar até as 19h da terça-feira em casas lotéricas em todo o país, no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), ou através do internet banking para clientes do banco. Uma aposta simples custa R$5.

Veja também: como ganhar na Mega-Sena

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.