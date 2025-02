Booming Games se expande para Venezuela e outras regiões da América Latina por meio da parceria com JuegaenLínea

A fornecedora de jogos de cassino online anuncia sua mais recente colaboração com a operadora venezuelana.

Comunicado de imprensa.- A Booming Games, desenvolvedora de jogos de cassino online, anunciou uma parceria estratégica com a JuegaenLínea, uma das mais populares operadoras de cassino online da Venezuela e da América Latina. Esta parceria permitirá à Booming Games distribuir o seu portfólio de jogos à extensa base de jogadores da JuegaenLínea.

A Booming Games é considerada pelos profissionais do setor como uma provedora de jogos de alta qualidade com cuidado na elaboração dos gráficos, investimento em jogabilidade envolvente e recursos de bônus emocionantes. Os jogos da empresa foram apreciados por jogadores de todo o mundo e receberam inúmeros elogios da indústria.

“Esta parceria representa um marco significativo nos nossos esforços de expansão, permitindo-nos alcançar um público mais amplo e ao mesmo tempo fortalecer a nossa posição como fornecedor líder de jogos de casino online. Colaborar com uma das operadoras de cassino online mais respeitadas e bem-sucedidas da Venezuela e da LaTam reafirma nosso compromisso em oferecer experiências de jogo de alto nível em toda a região”, comentou um representante da Booming Games

“Estamos honrados em colaborar com empresas conceituadas como a Booming Games. Esta parceria representa um passo importante no nosso compromisso de oferecer experiências de jogo de alta qualidade aos nossos jogadores. Estamos confiantes de que esta colaboração levará a realizações significativas e sucesso a longo prazo para ambas as partes”, disse um porta-voz da JuegaenLínea.

Buffalo Hold and Win Extreme 10.000

Na semana passada, a Booming anunciou o lançamento do Buffalo Hold and Win Extreme 10.000, uma nova versão do seu slot de maior desempenho. O jogo mantém as características do título original, mas agora apresenta um jackpot ampliado de 10.000x a aposta total.

O slot 5×3 com 25 linhas de pagamento mantém a estética clássica e os recursos de entretenimento que marcaram a série. Os jogadores podem acionar o Bônus Buffalo, que ativa a Roda da Fortuna e concede multiplicadores, Mini, Major e o Bônus Grand, agora aumentado para 10.000x a aposta.

