Rumo ao Rio 2025: Os primeiros passos do Brasil regulado sob a ótica da EveryMatrix

Entrevista.- O gerente de desenvolvimento de negócios da EveryMatrix, Arturo Chaltelt, comenta sobre a adaptação dos operadores ao setor regulado brasileiro, as preferências dos jogadores e como a empresa pretende consolidar sua presença no país, oferecendo soluções inovadoras para atender às demandas do setor.

O Brasil abriu oficialmente seu mercado de apostas há seis semanas. Como avalia esse processo até agora? Ele atendeu às expectativas? O que os seus clientes e parceiros têm relatado?

Assim como em outros mercados recém-regulados – algo que conhecemos bem, já que possuímos mais de 70 licenças –, havia, antes de 1º de janeiro, e ainda há, muitas variáveis em jogo. A regulamentação de um novo mercado é um processo dinâmico. Embora alguns aspectos do arcabouço regulatório possam ser planejados com antecedência, outros podem surpreender a indústria com mudanças de curto prazo.

Acreditamos que haverá mais ajustes este ano, especialmente no que diz respeito a bonificações e à forma como as empresas gerenciam, oferecem e pagam esses benefícios. Estamos atentos a essas evoluções, pois temos grande interesse no desenvolvimento desse cenário.

Os operadores brasileiros que já iniciaram suas operações no novo ambiente regulado demonstraram um trabalho sólido nesse processo. O grande desafio agora é identificar quais provedores conseguirão oferecer produtos de alta qualidade e desempenho para essas marcas, especialmente à medida que o mercado cresce e se consolida. Esse crescimento será rápido, impulsionado por um público jovem, bem informado e experiente em iGaming, que exige experiências imersivas e contínuas em todos os canais. As dificuldades para os operadores surgirão quando as plataformas legadas não conseguirem lidar com o volume ou atender às expectativas dos usuários.

Pesquisa prévia à regulamentação: O que os apostadores brasileiros esperam?

A EveryMatrix conduziu uma pesquisa sobre o mercado brasileiro no final de 2024. O que descobriram sobre as preferências dos apostadores?

Nossa pesquisa revelou que os apostadores brasileiros estão bastante avançados para um mercado recém-regulado de apostas online e iGaming.

Eles já possuem uma forte presença digital, utilizam dispositivos móveis intensamente e consomem entretenimento online de maneira sofisticada, com redes sociais e streaming desempenhando um papel central. De fato, 49% dos jogadores descobriram as apostas online por meio das redes sociais.

Os brasileiros apostam majoritariamente em competições locais, mas o cenário global também tem grande influência. Quase metade dos jogadores (43%) faz apostas com base em seus times ou competições favoritas, e parcerias e patrocínios com clubes populares comprovadamente aumentam a fidelidade às marcas.

As competições mais populares para apostas são:

Brasileirão Série A (71% como primeira escolha)

(71% como primeira escolha) Liga dos Campeões (48%)

(48%) Copa do Mundo de Futebol (40%)

(40%) Copa América (38%)

(38%) NBA (21%) – uma das ligas que mais cresce em popularidade

(21%) – uma das ligas que mais cresce em popularidade NFL (11%) – também em crescimento

Apesar do forte crescimento e do grande potencial do setor, identificamos lacunas entre a demanda dos jogadores e a oferta disponível. Os jogadores brasileiros buscam:

Melhor desempenho e confiabilidade das plataformas , com foco na velocidade e no suporte ao cliente

, com foco na velocidade e no suporte ao cliente Conteúdo mais personalizado e localizado para atender às suas preferências

para atender às suas preferências Sistemas de pagamento mais avançados , com mais opções e segurança aprimorada

, com mais opções e segurança aprimorada Experiências móveis aprimoradas, com interfaces otimizadas para smartphones

Nossa plataforma OddsMatrix foi desenvolvida para atender a essas demandas e muito mais. Se o que os jogadores brasileiros procuram é entretenimento, nosso ecossistema modular, software e serviços de fornecimento de dados oferecem soluções robustas.

Atualmente, cobrimos mais de 100 modalidades esportivas, oferecendo mais de 530.000 eventos esportivos apenas no terceiro trimestre de 2024. Fornecemos mais de 1.000 mercados pré-jogo para partidas da Premier League, enquanto a média entre os principais operadores gira em torno de 293 mercados. Além disso, 11 esportes estão disponíveis com BetBuilder, incluindo opções pré-jogo e ao vivo para futebol, tênis, basquete e outros.

O que esperar para 2025?

Quais são os próximos passos para o mercado brasileiro? Qual seria um cenário de sucesso para o primeiro ano?

O mercado passará por mudanças significativas. Novos players entrarão com força, enquanto alguns terão dificuldades para se consolidar devido à discrepância entre suas promessas e os resultados entregues.

Esse é um padrão recorrente que já observamos em outros mercados. É por isso que mais de 300 clientes globais confiam na EveryMatrix, seja por meio de nossos produtos modulares ou pelo poder da nossa tecnologia turnkey, que tem impulsionado marcas de médio porte para posições de liderança em seus respectivos países.

Nosso objetivo para este primeiro ano no Brasil é fortalecer nossas parcerias, garantindo que nossas operações não apenas avancem, mas também demonstrem o potencial da nossa tecnologia. Além disso, queremos preencher lacunas no setor, sendo um parceiro confiável para operadores que buscam produtos de alta qualidade e desempenho comprovado em mercados regulamentados.

Oportunidades no setor de loterias

A EveryMatrix tem uma longa experiência com loterias estatais na Europa. Qual é a visão para o mercado brasileiro?

O setor de loterias no Brasil apresenta um cenário interessante, especialmente porque algumas entidades estaduais desempenharam um papel central nas discussões regulatórias. Durante o SBC Rio 2025, especialistas locais discutirão suas expectativas quanto ao desenvolvimento e inovação do setor.

Na América Latina, e particularmente no Brasil, a loteria tem sido um ponto de entrada para novos jogadores. Nossa experiência com algumas das maiores loterias estatais da Europa – como Hungria, Noruega e Finlândia – nos permitirá contribuir para a transformação do mercado brasileiro.

Fomos o primeiro fornecedor de iGaming a receber a certificação da World Lottery Association (WLA) em setembro de 2023, reforçando nosso compromisso com produtos de alta qualidade e padrões de jogo responsável. Oportunidades não faltam no Brasil, e estamos confiantes de que podemos agregar valor ao setor de loterias.

O que os jogadores brasileiros querem e o que falta no mercado?

Os jogadores brasileiros buscam emoção e recompensas instantâneas, como rodadas grátis e jogos de alta volatilidade. Assim que as diretrizes para bonificações forem finalizadas, haverá várias opções promocionais alinhadas às expectativas desse público.

Com nossas ferramentas CasinoEngine, BonusEngine e JackpotEngine, conseguimos maximizar essas oportunidades, permitindo que os operadores criem experiências personalizadas para os jogadores.

Atualmente, o mercado brasileiro carece de conteúdo de cassino de alta qualidade e plataformas robustas. Nossa experiência em mercados regulamentados demonstra nossa capacidade de entregar ferramentas promocionais inovadoras, acesso a uma ampla variedade de conteúdos e tecnologias escaláveis. Com isso, ajudamos marcas a se destacarem em um mercado competitivo e dinâmico.

Lições aprendidas e perspectivas para o futuro

Quais foram os principais aprendizados desde a regulamentação? O que esperar nos próximos meses?

Um dos principais aprendizados foi a importância de contar com uma equipe local, que compreenda o mercado, fale o idioma e acompanhe de perto as mudanças regulatórias. Parceiros locais são fundamentais para nos manter informados e ágeis diante de novas condições.

Além disso, a experiência adquirida em mercados como Colômbia, Peru, Estados Unidos e Reino Unido nos permite antecipar tendências e ajustar estratégias de forma eficiente.