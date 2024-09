Loterj reabre credenciamento de empresas que desejam explorar apostas e jogos online

As plataformas de iGaming interessadas têm cerca de 15 dias para se inscrever.

Rio de Janeiro.- A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) reabriu, nesta quinta-feira (5), o prazo para credenciamento de operadoras de apostas esportivas e jogos online que desejam atuar de forma regularizada no Rio de Janeiro. As plataformas de iGaming interessadas têm cerca de 15 dias para se inscrever.

O credenciamento pode ser feito pelo site da autarquia carioca. No endereço eletrônico, é possível encontrar os detalhes para o processo seletivo. Segundo a Loterj, estão mantidas todas as cláusulas e condições do Edital de Credenciamento nº 01/2023.

O prazo do credenciamento anterior havia terminado em 14 de agosto, mas, de acordo com a Loterj, a alta demanda de empresas interessadas fez com que um novo período de cadastro fosse aberto. Para obter uma licença de operação no território do estado do Rio de Janeiro, as plataformas precisam passar por uma série de avaliações.

Se for aprovada nos testes e comprovar a aptidão para operar os jogos, a empresa precisa ainda pagar a outorga no valor de R$ 5,2 milhões. As companhias credenciadas serão taxadas em 5% sobre o Gross Gaming Revenue (GGR), que o lucro das casas de apostas.

Até o momento, seis empresas de iGaming obtiveram a licença estadual: Apostou RJ, Bestbet, MarjoSports, Caesars Sportsbook/BiG Brazil, RioJogos e Pixbet. Outras empresas do setor estão passando pelo processo de análises técnicas.

