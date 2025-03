Loteria do Tocantins: governo define diretrizes para operação da Lototins

Encontro entre diretoria da Lototins e Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. (Foto: Jodacy Filho/Governo do Tocantins)

Empresa responsável pela loteria fez reuniões com a Secretaria de Segurança Pública e com o Comando Geral da Polícia Militar.

Tocantins.- A empresa que administra a Loteria do Estado do Tocantis, o Consórcio Lototins, reúne-se com representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP), da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI) e do Comando Geral da Polícia Militar (PM) do estado para alinhar as diretrizes de segurança dos jogos lotéricos. Os encontros aconteceram na quinta-feira (13).

Inicialmente, a empresa apresentou aos secretários da SSP e da SPI como será o funcionamento da Lototins, que foi lançada oficialmente em 18 de fevereiro. Na reunião desta quinta-feira (13), foram discutidos os protocolos operacionais para garantir a transparência e a conformidade com as normas de segurança estabelecidas pelo Governo do Estado do Tocantis.

De acordo com o CEO da Lototins, Eduardo Paiva, o empreendimento deve utilizar tecnologias inovadoras no país. “Mais um grande passo foi dado pela Lototins e muitos outros ainda virão nessa fase de implementação. Ainda no primeiro semestre deste ano, iniciaremos as obras em um empreendimento de médio porte na capital, será um centro de entretenimento ainda não visto no Brasil”, disse Paiva.

“O espaço irá contemplar um sportsbook, VLTs (vídeo loterias) de última geração imersivos com telas de 50 polegadas produzidos 100% no Brasil, sala de cartelas da modalidade passiva, restaurante, bar e além de palco para shows locais onde a população irá se entreter e se divertir com responsabilidade”, acrescentou o executivo.

A Lototins deve implementar pontos de vendas em todos os 139 municípios do estado. A expectativa do governo estadual é de que o empreendimento seja uma nova fonte de arrecadação e geração de empregos.

Entre as instituições que serão beneficiadas com os recursos da loteria estão as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do estado, além de parte da arrecadação ser destina para áreas como o esporte, iniciativas em tecnologia da informação, o combate ao câncer e a assistência social.

O secretário da SSP Bruno Azevedo frisou a importância de que os jogos sejam operados com segurança. “É essencial que, além de assegurar a eficiência do projeto, também estejamos atentos aos aspectos de segurança, para que a operação seja realizada sem riscos, protegendo os cidadãos e mantendo a integridade do processo”, afirmou Azevedo.

“A loteria segue rigorosamente todas as diretrizes estabelecidas em lei, garantindo que opere dentro dos padrões de segurança e transparência. O objetivo é assegurar que os recursos arrecadados sejam direcionados diretamente para a população tocantinense”, complementou o secretário da SPI Thomas Jefferson.

No mesmo dia, houve uma reunião com a presença do delegado geral da Polícia Civil do Estado, da Corregedoria da Polícia Civil, do comandante geral da PM, o coronel Márcio Barbosa, e de outras autoridades.

“É de extrema importância o apoio que estamos recebendo das forças policiais. Esse alinhamento é vital não só para fortalecer o jogo legal e regulado da Loteria do Tocantins, mas também no combate ao jogo ilegal que eventualmente possa existir no estado”, concluiu o CEO Eduardo Paiva.

O Consórcio Lototins espera lançar nas próximas semanas o site oficial da loteria do estado e tem a expctativa de que os jogos físicos e virtuais gerem mais de 1.500 empregos diretos e indiretos. A empresa responsável tem a concessão para explorar os serviços lotéricos do estado do Tocantins por 20 anos.

