Lototins: governador do Tocantins lança oficialmente a loteria estadual nesta terça (18)

O Consórcio Lototins venceu a concessão para explorar os serviços lotéricos do estado.

Tocantins.- O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), lança oficialmente a Loteria do Estado do Tocantins (Lototins) nesta terça-feira (18), durante cerimônia na Sala de Reunião do Palácio Araguaia, em Palmas (TO). Um consórcio de empresas privadas vai administrar os jogos lotéricos na região por 20 anos.

A iniciativa deve levar unidades lotéricas aos 139 municípios tocantinenses. O estado espera arrecadar com a Lototins recursos para serem aplicados em programas sociais e áreas relevantes para a população, como o esporte e a saúde.

O Consórcio Lototins ganhou a concessão para explorar os serviços lotéricos do estado em março de 2024, ao fazer uma proposta de mais de R$ 15 milhões (USD 2,6 mi) durante o período de licitação.

A expectativa é de que os pontos de vendas da Lototins sejam instalados, operados e mantidos por empresas contratadas. Após o período de 20 anos, as lotéricas serão totalmente incorporadas ao patrimônio público do estado.

De acordo com o governo do estado, os recursos gerados serão destinados da seguinte forma:

10% para a implementação e aperfeiçoamento de ações e serviços contemplados ao esporte;

10% a ações voltadas ao combate e tratamento do câncer no estado;

5% a ações e serviços relacionados a investimentos na tecnologia da informação;

5% a ações e serviços da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae);

70% será via decreto, conforme regulamentação do Poder Executivo Estadual.

O consórcio vencedor da licitação é composto pelas empresas Masterclass Consultoria Empresarial LTDA, ASN Incorporadora Imobiliária de Teresópolis LTDA, Perflyx Participações S.A., Lakeway Participações LTDA e VS N.V.

