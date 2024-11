Loteria do Rio Grande do Sul: consórcio Shimata & Kikuchi GBSA tem estudo selecionado

Proposta para o estudo foi no valor de R$ 531.394,00.

Rio Grande do Sul.- O governo do Rio Grande do Sul, via Secretaria de Parcerias e Concessões, anunciou o resultado do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a criação de uma loteria estadual.

O estudo escolhido foi do Consórcio Shimata & Kikuchi GBSA, que propôs o estudo no valor de R$ 531.394,00 (USD 106.278,80) para estruturar o projeto de implantação e operação dos serviços lotéricos.

O projeto visa implantar e operar serviços lotéricos no Rio Grande do Sul, incluindo modelos de delegação à iniciativa privada. Os resultados esperados incluem recursos para o Tesouro do Estado, regulamentação e combate às apostas ilegais, geração de empregos, dinamização da economia e criação de novos negócios no setor de serviços lotéricos.

Conforme noticiado pelo site BNLData, a partir da publicação do resultado abre-se o prazo para recurso das partes interessadas da decisão da Comissão de Avaliação do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI como previsto no Edital de Chamamento Público.

