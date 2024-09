Licitação da Loteria Paulista tem data de sessão pública alterada pelo Governo de São Paulo

Ficou determinado que o dia 22 de outubro é a nova data para entrega dos envelopes da licitação.

São Paulo .- A licitação para a concessão dos serviços lotéricos do estado de São Paulo teve a data da Sessão Pública de recebimento dos envelopes alterada. O anúncio foi feito pela Secretaria de Parcerias e Investimentos no Diário Oficial.

A entrega dos envelopes da licitação foi adiada de 9 de setembro para 22 de outubro, na sede da B3, em São Paulo. A Sessão Pública de Concorrência ocorrerá em 28 de outubro, no mesmo local. Conforme publicação do site BNLData, também foram prorrogados os prazos de solicitações de esclarecimentos e pedidos de impugnação do Edital para até 17 de outubro, e a divulgação da decisão sobre a aceitação dos documentos dos Envelopes A e B que será em 25 de outubro.

O concessionário da loteria estadual de São Paulo poderá oferecer serviços de prognósticos e loteria instantânea, tanto em ambiente físico quanto virtual. A decisão sobre as modalidades será feita pelo vencedor do leilão.

Os estudos indicam que as loterias estaduais de São Paulo poderão operar fisicamente e virtualmente, com a instalação de mais de 11 mil pontos de venda no estado, em comércios existentes ou em locais dedicados. Estima-se que cerca de 5.500 pontos sejam na capital, distribuídos conforme as regiões administrativas, para otimizar o atendimento.

O concessionário deverá instalar pelo menos 31 pontos de venda exclusivos em diversas regiões de São Paulo, funcionando como lojas conceito para os serviços lotéricos e garantindo cobertura em todo o estado.

A outorga será composta por uma taxa fixa paga pelo licitante vencedor na assinatura do contrato e uma taxa variável, calculada com base na receita operacional bruta da concessionária. Os valores arrecadados serão destinados a programas de assistência social e redução da vulnerabilidade no Estado de São Paulo.