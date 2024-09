Kambi Group assina parceria de apostas esportivas online de vários anos com a operadora brasileira de rápido crescimento KTO Group

KTO entre as marcas de apostas e jogos mais amplamente reconhecidas no Brasil, fortalecendo a posição da Kambi como a provedora de apostas esportivas preferida na América Latina.

Comunicado de imprensa.- Kambi Group plc (“Kambi”) assinou um acordo plurianual para impulsionar o sportsbook online do KTO Group (“KTO”), uma popular operadora de apostas e jogos online do Brasil. Sob os termos do acordo, a KTO substituirá seu atual provedor de sportsbook terceirizado pelo sportsbook turnkey flexível da Kambi.

Comprovadamente entregue para operadores em toda a América Latina, a tecnologia de apostas esportivas escalável e estável da Kambi tem um forte histórico de entrega de um produto líder para parceiros em mercados altamente regulamentados. A solução de apostas esportivas de ponta a ponta da Kambi também inclui seus recursos inovadores de negociação com tecnologia de IA, cobertura abrangente de probabilidades dos esportes mais populares da América Latina e um premiado Bet Builder com funcionalidade ao vivo e de saque.

Sefudna a empresa, sesde o lançamento em 2019, a KTO se estabeleceu rapidamente como uma marca líder em apostas e jogos no Brasil por meio de uma mistura de marketing estratégico, parcerias com influenciadores, embaixadores da marca e patrocínios locais. A operadora é liderada por uma equipe experiente de pessoal da indústria com profundo conhecimento do mercado local de apostas, permitindo que a KTO construa um crescente banco de dados de clientes e estabeleça uma forte posição no mercado.

Com o Brasil pronto para lançar o mercado regulamentado de apostas esportivas no início de 2025, o acordo fortalece a posição da Kambi como principal parceira de apostas esportivas B2B da América Latina, com base em seu sucesso em mercados regulamentados na região, como Argentina, Colômbia, México e Peru.

Werner Becher, CEO da Kambi, disse: “Estamos entusiasmados em anunciar esta parceria emocionante com a KTO, uma das principais operadoras de apostas esportivas do Brasil. Ambas as empresas compartilham uma profunda paixão por oferecer experiências excepcionais de apostas esportivas e esta colaboração permitirá que a KTO leve sua oferta de apostas esportivas para o próximo nível. Ao alavancar a tecnologia avançada e a experiência da Kambi, a KTO está bem posicionada para expandir sua presença no Brasil enquanto se prepara para lançar o que se tornará um dos maiores mercados regulamentados de apostas esportivas do mundo.”

Andreas Bardun, fundador e CEO da KTO, disse: “A parceria com a Kambi é um marco significativo para a KTO. A tecnologia de ponta da Kambi, combinada com seu entendimento da indústria de apostas esportivas, nos permitirá elevar nossa oferta de produtos e fornecer aos nossos clientes uma experiência de primeira classe. Estamos animados para alavancar o produto e a expertise da Kambi enquanto buscamos expandir nossa marca no mercado brasileiro.”

Veja também: Operadora de apostas KTO adquire naming rights do Mercado Central de Belo Horizonte