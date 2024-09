Operadora de apostas KTO adquire naming rights do Mercado Central de Belo Horizonte

Tradicional ponto comercial mineiro se chamará “Mercado Central KTO”.

A plataforma de apostas e jogos online KTO adquiriu os naming rights do Mercado Central de Belo Horizonte, que passará a se chamar “Mercado Central KTO“. De acordo com a empresa, a parceria visa valorizar a tradição do centro de compras e reforçar sua importância para a cultura mineira.

Além do naming rights, a KTO terá acesso à exclusividade de segmento, publicações nas redes sociais do Mercado Central, prioridade em eventos e aplicação de marca em sinalizações.

“Com um ‘case’ de gestão onde o tradicional e o contemporâneo então em harmonia, sendo modelo de gestão e governança para outros mercados de todo o Brasil, o Mercado Central vem neste momento lançar o naming rights da instituição junto à KTO, 1ª parceria do tipo no mundo”, afirmou Ricardo Campos Vasconcelos, diretor-presidente do Mercado Central, em publicação do site Poder 360.

Fundado em 1929, o Mercado Central de Belo Horizonte recebe cerca de 1,3 milhão de visitantes mensais. No próximo sábado (7), o espaço completará 95 anos.

Veja também: KTO saiu do Chile e do Peru para focar no mercado do Brasil, afirma CEO