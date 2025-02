Kambi é selecionada pelo Grupo FDJ para assumir a função de parceiro multicanal de apostas esportivas da OLG

O Kambi Group será parceiro da Ontario Lottery and Gaming Corporation, no Canadá.

Comunicado de imprensa.- O Kambi Group plc, empresa de soluções em apostas esportivas, assinou um acordo de novação que prevê que a companhia assuma o contrato FDJ Group com a Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG), permitindo que a Kambi substitua a FDJ como parceiro de apostas esportivas de longo prazo da OLG, com o consentimento da OLG, dependendo de certas condições.

A FDJ, em linha com o seu foco estratégico nas atividades internacionais em operações B2C no mercado de loterias, apostas esportivas e jogos online, identificou a Kambi como seu cessionário preferencial no âmbito do contrato da FDJ com a OLG. As três partes acordaram desde então um processo de novação contratual que, sujeito a condições, deverá levar a Kambi a assumir as responsabilidades contratuais atualmente detidas pela FDJ, que deverão decorrer até 2032.

Para completar a cessão/assunção do contrato, Kambi deve fazer um investimento material inicial que, como item não recorrente que afeta a comparabilidade, não fará parte da orientação de despesas operacionais da Kambi para o ano inteiro de 2025.

OLG é a agência governamental de Ontário, Canadá, que conduz e administra instalações de jogos e jogos de caridade, a venda de jogos de loteria em toda a província e apostas e jogos esportivos online. A OLG oferece apostas esportivas através de sua marca PROLINE online e em aproximadamente 10 mil varejistas, com 100% dos rendimentos reinvestidos na província.

A OLG era o único fornecedor legal de apostas e jogos esportivos online em Ontário até a regulamentação do mercado em abril de 2022, o que abriu caminho para a entrada de aproximadamente 50 operadores na província. Kambi acredita que a combinação da posição da OLG no mercado local, da marca PROLINE e das apostas esportivas de alta qualidade da Kambi permitirá à OLG desenvolver ainda mais sua posição no mercado.

As partes pretendem que as condições do acordo de novação sejam contempladas o mais rápido possível, com a expectativa de Kambi de que a migração multicanal seja concluída no segundo semestre de 2025.

Werner Becher, CEO do Grupo Kambi, disse: “A perspectiva de parceria com uma organização do tamanho e estatura da OLG é emocionante para Kambi e estamos trabalhando diligentemente para concluir o processo de novação com a FDJ e lançar ainda este ano. Ontário tem um mercado on-line competitivo, mas acredito que uma combinação de OLG e Kambi fará com que a PROLINE concorra corretamente com os líderes de mercado, ao mesmo tempo que continua a elevar o padrão de seu produto de varejo.”

