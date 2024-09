Justiça do RJ exige que Neymar e Felipe Neto mostrem contratos com a Blaze

Outros embaixadores da marca, como o influenciador Jhon Vlogs, também foram contatados pela justiça.

Rio de Janeiro.- O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que os embaixadores da operadora de apostas esportivas e cassino online Blaze apresentem os contratos firmados com a empresa. A decisão foi publicada pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina após a abertura de processo por Erick Paiva, um morador do estado que afirma ter perdido tudo ao ser estimulado a apostar pelos representantes da plataforma.

De acordo com o que publicou o UOL, o TJRJ exigiu ver os contratos de Neymar, Felipe Neto, Jhon Vlogs, Nanna Chara, Juju Ferrari e outros influenciadores digitais que assinaram com a Blaze. Segundo o autor do processo, essas celebridades divulgavam a plataforma de apostas dando a entender que os jogadores teriam uma renda extra ou dinheiro fácil.

Paiva afirmou na ação que, influenciado pelos vídeos com Neymar, Felipe Neto e outros embaixadores, teria gasto R$ 62 mil em apostas na Blaze, o que seria todo o dinheiro que possuía, confiando na suposta segurança que os influencers passavam.

No processo, Erick pediu gratuidade judiciária, que é um direito constitucional para o cidadão que não conseguiria arcar com as despesas processuais. O morador do Rio de Janeiro pediu uma indenização de R$ 1 milhão. Os influenciadores citados no processo foram contatados pelo o UOL, mas não comentaram.

