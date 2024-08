Investigação criminal contra a Blaze é arquivada pelo Ministério Público de São Paulo

A investigação foi iniciada após uma apostadora alegar que não conseguiu retirar um prêmio de R$ 269 mil na plataforma de apostas.

São Paulo.- O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) pediu o arquivamento da investigação criminal sobre a plataforma de apostas Blaze.com. A promotoria fez a solicitação por “falta de justa causa para embasar a continuidade da investigação criminal”.

Conforme matéria do Poder 360, a investigação começou após uma apostadora denunciar que não conseguiu resgatar um prêmio de R$ 269 mil na plataforma de apostas Blaze.com devido a problemas no botão “finalizar”. Após a defesa da Blaze.com ser apresentada no início de agosto, a Promotoria de Justiça de São Paulo solicitou o arquivamento das investigações sobre contravenção penal de exploração de jogos de azar, estelionato e crimes contra a economia popular.

O Ministério Público destacou que a Lei 14.790/2023, em vigor desde 29 de dezembro, regulamenta as apostas de cota fixa, como as oferecidas pela Blaze. Além disso, as investigações iniciais não encontraram evidências suficientes para sustentar acusações de estelionato e crimes contra a economia popular.

No final de julho, a Promotoria da Vara Especializada de Lavagem de Dinheiro determinou o arquivamento do inquérito na 2ª Vara de Crimes Tributários, que investigava a Blaze.com por possível organização criminosa e lavagem de dinheiro, com base na mesma queixa da apostadora.

O promotor afirmou que a autoridade policial não apresentou evidências de atos de lavagem de dinheiro nem informações sobre a Blaze.com ser uma organização criminosa, justificando o arquivamento das investigações sobre esses crimes.

