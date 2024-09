Os jogos de cassino online têm atraído cada vez mais jogadores brasileiros. Esses tipos de iGames possuem diversos atrativos, como efeitos visuais e sonoros caprichados, temáticas envolventes e, sobretudo, possíveis ganhos financeiros. Entre os jogos de cassino, os slots estão entre os mais procurados pelo público. Também conhecidos como caça-níqueis, eles consistem em uma tela que exibe uma sequência de imagens escolhidas aleatoriamente por um sistema. Quando surgem uma determinada quantidade de gravuras iguais, prêmios são concedidos.

No momento, ainda não estão liberados os cassinos físicos no Brasil. Por isso, quem tiver interesse de jogar em slots precisa buscar as versões digitais presentes em sites de apostas e jogos online. Há uma grande variedade de plataformas do tipo atuando no país.

Apesar de todos os slots seguirem uma lógica semelhante, existem muitas diferenças entre eles, principalmente entre aqueles iGames que mais pagam. Neste artigo, vamos abordas quais são esses jogos e como ter acesso a variados tipos de caça-níqueis no Brasil.

Slots que mais pagam

Todos os jogos de cassino online têm uma característica chamada de Return to Player (RTP), expressão em inglês que pode ser traduzida como “retorno ao jogador”. Esse é um número que representa a taxa de retorno, a longo prazo, de todo o dinheiro que é entregue aos apostadores.

Para ficar mais simples de entender, os caça-níqueis não ficam com todo o dinheiro apostado, na verdade eles devolvem boa parte disso para os apostadores que conseguem as combinações ganhadoras.

Os jogos de slots que mais pagam são aqueles que têm um alto RTP, de preferência com mais de 95% de retorno ao jogador. Não é coincidência que slots populares entre os jogadores brasileiros, a exemplo de Big Bass Splash, Sweet Bonanza e Gates of Olympus, sejam tão procurados, todos têm RTPs de cerca de 96%.

Os jogos slots são bem complexos, sobretudo os da atualidade. Esses iGames têm diversos métodos de premiação, incluindo multiplicadores e outras ferramentas que ampliam as bonificações. Em muitos casos, o prêmio máximo de um slot pode chegar a milhares de vezes o valor apostado inicialmente. Geralmente, o jogador consegue esses números ao destravar fases especiais dos jogos e para chegar nessa parte é preciso ter um grande número de giros grátis. Uma sugestão para o apostador é pesquisar os caça-níqueis que distribuem mais rodadas ao longo do jogo.

Melhor plataforma de slots

Como são alguns dos jogos mais populares entre os fãs de jogos de azar, não faltam plataformas que oferecem opções de slots em seus portfólios. Nas centenas de casas de apostas e cassino online que operam no Brasil, em praticamente todas estão presentes os caça-níqueis.

Só para citar algumas plataformas com grande número de clientes e que ofertam esses jogos, podemos citar a Bet365, Betfair, Superbet, Esportes da Sorte, Betano, Novibet, Parimatch, Sportingbet, entre muitos outros. Essas empresas costumam oferecer promoções de bônus em dinheiro e giros grátis para jogar nos slots, por isso é importante que os jogadores fiquem atentos a essas bonificações na hora de escolher onde criar a conta.

Melhor slot para ganhar dinheiro

Como explicado anteriormente, o apostador deve ficar atento ao índice de retorno ao jogador. Esses dados podem ser conseguidos online, já que muitas desenvolvedoras de slots fornecem essas informações. Para citar alguns exemplos de caça-níqueis virtuais com RTP desejável, um dos destaques é o Blood Suckers, com 98% de RTP, e Dead or Alive 2, com 96.8%. Outro slot com alto RTP é o Berry Burst, com 96.5% de retorno ao apostador.

Além do RTP alto, os slots podem ter outros atrativos como bônus, giros grátis e grandes prêmios, também conhecidos como jackpots. Um dos slots no mercado brasileiro com uma alta premiação máxima é o Starburst XXXtreme, que pode alcançar uma recompensa de até 200 mil vezes o valor apostado.

Para citar outros slots com grandes jackpots, destacam-se Money Train 3, com premiação máxima de 100 mil vezes, Razor Shark, que tem bonificação de 85.475x, e também Who Wants to Be a Millionaire, da Megaways, que pode entregar um retorno de 50 mil vezes a aposta inicial.

As maiores produtoras de jogos de cassino online disponibilizam informações sobre esses aspectos, logo, vale a pena dar uma conferida nos sites das desenvolvedoras para conhecer melhor as particularidades de cada jogo. É interessante também jogar as demos gratuitas dos slots antes de começar a apostar, para aprender a dinâmica do jogo e pensar melhor as estratégias para aplicar no game.

Qual a melhor plataforma de slots

De uma forma geral, as grandes empresas de jogos de azar online oferecem slots, principalmente os jogos mais populares e que pagam melhor. Então para definir qual a melhor plataforma de slots, é importante ver quais as que oferecem melhores benefícios para os jogadores, como bônus de boas-vindas, bônus diários ou semanais e rodadas grátis.

Outro critério importante para escolher uma plataforma é a quantidade e variedade de jogos ofertados, além da quantidade de provedores de games diferentes que têm acordos com a companhia.

Uma plataforma que atua no Brasil e investe no setor de cassino é a Betano, que conta com mais de 5 mil títulos de slots. Outros atrativos para os jogadores são os bônus de boas-vindas de 100% até R$ 1 mil, além de 200 rodadas grátis. Também são ofertados até R$ 10 milhões mensais em torneios e sorteios no site.

Destaca-se também a Brazino777. A operadora tem um portfólio de mais de 2.500 mil slots. A empresa disponibiliza ainda bônus de boas-vindas de até R$ 4 mil, tem cashback semanal de até 12% e ainda bônus de aniversário de 25% do último depósito.

Quem também tem uma boa quantidade de slots é a Bet7k, com mais de 1.900 opções diferentes. Os bônus de boas-vindas nessa plataforma são de 100% até R$ 7 mil.

Outra empresa com bom número de jogos ofertados é a Novibet, que possui mais de 7 mil jogos do tipo slot. Quanto aos bônus de boas-vindas, os jogadores podem obter 100% até R$ 500. Além disso, podem concorrer a torneios de jogos de slots com premiações que podem chegar até R$ 30 mil.

Essas são só algumas das centenas de casas de apostas que estão no mercado brasileiro. A vantagem de tanta oferta é que os apostadores podem selecionar a plataforma que melhor se encaixa em suas preferências.

