Investigação encerrada no NBB: STJD arquiva inquérito sobre manipulação de resultados

Depois das investigações, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva informou que não chegou a nenhum dado conclusivo.

Rio de Janeiro.- O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Basquete decidiu encerrar o inquérito sobre a possível manipulação de resultados no Novo Basquete Brasil (NBB). A investigação, iniciada após um relatório da Federação Internacional levantar suspeitas, não encontrou evidências conclusivas.

Conforme matéria divulgada pelo site Metrópoles, a investigação se concentrou no jogador norte-americano Kenny Dawkins, do Caxias do Sul, acusado de ter desempenhado abaixo da média intencionalmente em uma partida contra o Corinthians.

A suspeita de possível manipulação de resultado dentro da principal divisão do basquete brasileiro, surgiu de uma empresa de monitoramento contratada pela Federação Internacional de Basquete.

De acordo com informações, os membros da comissão técnica da equipe, jogadores e árbitros negaram saber sobre qualquer manipulação de resultados. Kenny Dawkins, o principal investigado, não foi ouvido, pois se transferiu para o México após o fim da temporada 2023/2024.

O STJD, que tem autoridade apenas para investigações administrativas, decidiu encerrar o caso. No entanto, as informações coletadas durante a investigação foram enviadas ao Ministério Público de São Paulo e à Polícia Federal.

De acordo com o Metrópoles, agora, essas instituições estão investigando as possíveis responsabilidades criminais no caso.