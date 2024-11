Integridade no esporte: Ministro Fufuca debate monitoramento das apostas com CEO da SIGA em reunião em Brasília

Ministro do Esporte, André Fufuca, ao lado do CEO da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros. (Foto: Mariana Raphael/Ministério do Esporte)

Um dos principais temas discutidos foi a identificação de atividades suspeitas.

Brasília.- O ministro do Esporte, André Fufuca, recebeu em Brasília, a visita do CEO Global da Sport Integrity Global Alliance (SIGA), Emanuel Macedo de Medeiros, na quarta-feira (30). Durante o encontro, foi discutida a integridade no esporte, o monitoramento de sistemas de apostas esportivas e a investigações de possíveis manipulações.

A SIGA é uma organização independente dedicada à integridade esportiva. Na discussão com o representante da instituição, o Fufuca reforçou a necessidade do monitoramento das apostas para evitar fraudes. “Temos que ter lisura. Se tem uma coisa que não pode haver é qualquer tipo de ilicitude nas apostas esportivas. Quanto a isso, seremos totalmente vigilantes para que não haja. E, se houver, que sejam punidos os culpados”, disse o ministro.

“Estamos 100% empenhados em colaborar com o governo brasileiro nesse objetivo comum. O nosso extenso conhecimento e expertise, bem como os nossos standards universais e sistema de rating estão à disposição, quer das organizações esportivas, quer dos operadores e reguladores de apostas, bem como do governo e dos demais agentes econômicos, como os sponsors, para que o esporte no Brasil seja governado, operado e praticado em conformidade com os mais altos padrões de integridade”, disse Emanuel Medeiros.

Na terça-feira (29), o representante da SIGA já havia participado de outra reunião, com a participação do secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte, Giovanni Rocco Neto, e do secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Régis Dudena. Também estiveram presentes outras entidades especializadas em monitoramento. Em conjunto foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica.

“O cenário caótico, agravado pela pandemia e pelas mudanças nos hábitos da população, exige uma ação firme do Estado para garantir um ambiente seguro para os apostadores”, comentou Giovanni Rocco Neto.

