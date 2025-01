Integridade esportiva: Lottopar promove palestra para o elenco profissional do Paraná Clube

Orientações aconteceram durante a preparação do time para a estreia no campeonato estadual.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) promoveu uma palestra, na quinta-feira (9), para os atletas do elenco profissional do Paraná Clube. A debate teve como tema as apostas esportivas e a integridade do esporte. O encontro foi realizado no Centro de Treinamento Ninho da Gralha, na cidade de Quatro Barras (PR).

O evento é uma continuidade das palestras que a autarquia estadual tem promovido para conscientizar atletas sobre o risco de se envolver em esquemas de apostas. A Lottopar aproveitou a proximidade da estreia do time no Campeonato Paranaense 2025 para explicar a importância do combate à manipulação de resultados.

Participaram como palestrantes, o diretor de Operações da Lottopar, Fabio Veiga, o assessor da Diretoria de Operações da Lottopar, Pablo Wosniacki, e o secretário-geral da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Robson Seerig.

Durante a conferência, os palestrantes explicaram especificações da Lei Federal Nº 14.790/23, que regulamenta as apostas esportivas no Brasil, e também da Portaria da Lottopar N° 67/2024, que proíbe que pessoas com participação direta ou indireta em resultados de competições esportivas façam apostas.

“Nosso objetivo é educar e conscientizar os atletas sobre a importância de preservar a integridade esportiva. Esse é um valor essencial não apenas para os jogadores, mas para todo o sistema esportivo, incluindo dirigentes, treinadores e árbitros. A regulamentação do setor no Paraná torna a fiscalização ainda mais rigorosa, garantindo um ambiente esportivo seguro e ético”, declarou Fabio Veiga.

A colaboração entre Lottopar e a Federação Paranaense de Futebol começou no mês de outubro do ano passado e conta ações que incluem palestras, treinamentos e atividades para árbitros, atletas, clubes e público em geral.

“É uma grande alegria para a FPF a manutenção do acordo com a Lottopar para a temporada de 2025. Através dessa parceria, poderemos continuar promovendo cada vez mais a integridade esportiva no futebol paranaense, trabalhando na conscientização dos nossos profissionais sobre os riscos associados à manipulação de resultados. Esperamos que as ações que serão desenvolvidas neste ano ajudem na realização de jogos ainda mais atrativos aos torcedores“, comentou Robson Seerig.

