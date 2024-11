“Confraria EstrelaBet”: casa de apostas adquire naming rights de espaço dedicado à torcida do Internacional

Local fica em frente ao estádio Beira Rio, casa do time gaúcho.

Rio Grande do Sul.- A casa de apostas EstrelaBet, patrocinadora do time do Internacional desde 2022, ampliou sua parceria com o clube ao assumir os naming rights da Confraria EstrelaBet, um novo espaço em frente ao estádio Beira Rio, pertencente à Rádio Inferno, um canal voltado para a torcida do Colorado.

O espaço, aberto ao público, terá food trucks, telão, mesa de sinuca e estacionamento. Com uma ampla área, inclui um mezanino com vista para o Beira-Rio e um ambiente VIP com serviço open, destinado a convidados especiais da EstrelaBet e Rádio Inferno.

“Temos uma parceria consolidada com o Inter. Fomos muito bem recebidos pelo clube, pela torcida, e isso nos faz querer estar cada vez mais próximos da instituição. Apoiamos o futebol masculino, o feminino e o Beira-Rio. Agora, fechamos um novo acordo com a Rádio Inferno, que produz conteúdo 100% destinado ao público colorado. Nosso objetivo, com a Confraria EstrelaBet, é fortalecer o relacionamento com torcedores, parceiros e influenciadores esportivos, por meio de um local que fornece uma experiência completa em dias de jogo”, comentou Loreta Caporrino, Head de Branding da EstrelaBet.

Veja também: EstrelaBet fechou acordo de patrocínio com a Record para o Brasileirão 2025

A EstrelaBet tem ampliado sua presença no Internacional, exibindo sua marca na barra traseira da camisa do time masculino e sendo patrocinadora principal da equipe feminina até 2026.

Em agosto deste ano, a EstrelaBet também firmou parceria com o Beira-Rio, ganhando direito a camarotes, cadeiras centrais e a exibição de sua marca em painéis e placas dentro do estádio.