“O Leão Vai Invadir a Sua Praia”: 7k Bet realiza ação para torcedores do Vitória em Salvador

A campanha publicitária passou por três praias para interagir com os torcedores do Leão.

Bahia.- A operadora de apostas esportivas 7k Bet, patrocinadora máster do Vitória, promoveu uma ação para os torcedores rubro-negros em praias de Salvador (BA) no sábado (22). A ativação foi chamada de “O Leão Vai Invadir a Sua Praia”, que teve o mascote do clube.

A atividade contou com um ônibus customizado da 7k que percorrer a orla de Salvador, parando nas praias de Amaralina, Jardim dos Namorados e Jaguaribe. O público pôde receber brindes, participar de desafios de embaixadinhas, com uma fanfarra e chope animando os banhistas.

A campanha de marketing também contou com uma vertente ambiental, com a distribuição de sacolas plásticas para o incentivo à coleta de lixo na praia. Toda a ação foi voltada apenas o público maior de 18 anos.

“Um dos motivos que nos levaram a firmar esse acordo com o Vitória foi a paixão e a energia da sua torcida. Nosso objetivo é atuar ativamente em parceria com o clube, criando ações e ativações como essa, que nos aproximam do torcedor. Acreditamos que o patrocínio vai muito além da exposição da marca. É uma oportunidade única de criar conexão, de proporcionar experiências e de escrever, juntos, uma história vencedora”, comentou Talita Lacerda, COO da Ana Gaming, grupo que é dono da marca 7k.

“Essa é mais uma das ações que planejamos para a temporada 2025, que visa conectar o nosso torcedor em momentos que vão além do Barradão, fazendo com que esse sentimento seja ainda mais forte e verdadeiro”, afirmou Guilherme Queiroz, gerente de Marketing do Vitória.

O Vitória assinou o contrato de patrocínio com a 7k Bet em janeiro. O vínculo entre o Leão e a casa de apostas é de cerca de R$ 16 milhões (USD 2,6 mi) fixos anuais até o final de 2027. Há cláusulas no contrato com bônus por metas alcançadas que podem subir o valor para mais de R$ 20 milhões (USD 3,2 mi).

Veja também: Saiba quais são os valores do contrato de patrocínio máster do Vitória com a Bet7k