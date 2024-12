Novo parceiro definido: Vitória fecha patrocínio máster com a Bet7K

A Bet7k vai estampar as camisas de jogo, treino e viagem do rubro-negro, além de promover ativações nas redes sociais.

O contrato é válido por três temporadas. Os valores não foram revelados.

Bahia.- O Vitória anunciou a assinatura do contrato de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas Bet7k. O acordo começa a valer a partir de janeiro de 2025 e tem duração de três temporadas. A marca de iGaming vai estampar a camisa do rubro-negro e ainda vai exibir a marca nos uniformes de treino e viagem, além de promover ativações envolvendo o clube nas redes sociais.

“O Vitória é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, dono de uma trajetória única, centenária, repleta de amor, de dedicação e de superação. Esta nova parceria nos enche de orgulho e eleva ainda mais a nossa marca. Trata-se de um acordo que fortalecerá a equipe e que nos posicionará de vez como uma empresa que atua em prol da evolução do futebol brasileiro”, comentou Talita Lacerda, a CEO da Bet7k.

O presidente do Vitória, Fábio Mota, também falou sobre o acordo. “Estamos muito felizes em anunciar a Bet7k como a nova patrocinadora master do Vitória. Essa parceria representa um passo importante para o clube e reflete nossa confiança no potencial de crescimento mútuo.

A Bet7k já é patrocinadora do Mirassol, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Com o novo contrato com o Vitória, serão duas equipes apoiadas pela empresa na elite do futebol brasileiro. Além desses times, a companhia de apostas tem acordos com outros times, como Athletic Club, Brusque, Ituano, Novorizontino e Operário.

“Nossa estratégia de patrocínio tem sido implementada com grande sucesso nos últimos anos, apoiando clubes que escreveram histórias de ascensão no cenário esportivo. Ao fecharmos essa parceria com o Vitória, reafirmamos o compromisso da marca em alinhar-se a projetos bem estruturados e que tenham visão de crescimento a médio prazo. Essa abordagem não apenas fortalece nossa presença no mercado, mas também contribui para o desenvolvimento do esporte nacional”, disse José Victor Valadares, diretor executivo da Bet7k.

O presidente do Vitória agradeceu a empresa de apostar por apoiar o projeto do time. “Temos certeza de que essa união trará frutos importantes, tanto para o Vitória quanto para nossa nova parceira, fortalecendo ainda mais o clube dentro e fora de campo. Agradecemos à Bet7k por acreditar no projeto do Vitória e por se juntar à nossa caminhada rumo a um futuro de grandes conquistas”, finaliza Mota.

Em 2025, o Leão tem o calendário cheio. O time vai disputar o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro e, pela primeira vez em sua história, a Copa Sul-Americana.

Os valores do contrato entre Bet7k e Vitória não foram anunciados, porém Fábio Mota, no início do mês, havia afirmado que a expectativa era firmar um acordo que rendesse o dobro do que era pago pela antiga parceira, a Betsal, que ficou um ano com o clube e pagou cerca de R$ 7,2 milhões (USD 1,1 mi) durante esse período.

Veja também: Mudança de patrocinador: Vitória anuncia fim da parceria com a operadora Betsat