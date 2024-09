Head de negócios da Casa de Apostas celebra participação da empresa na 3ª Cúpula de Integridade Esportiva Brasileira

Site de apostas participou do evento que reuniu líderes, gestores, autoridades e palestrantes do setor de apostas esportivas.

São Paulo.- Na última quinta-feira (5), a 3ª Cúpula de Integridade Esportiva Brasileira foi realizada no Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, onde reuniu ministros, autoridades e especialistas. A Casa de Apostas, uma das bets com atuação no Brasil, participou do evento, que discutiu boas práticas em integridade esportiva, bem como temas como ESG, educação e igualdade de gênero e racial.

Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas, representou a empresa no evento, que contou também com a presença de Regis Dudena, chefe da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, além de representantes da PayFor Fun e da Genius Sports.

“Eventos como esse são fundamentais para que se promova o debate sobre questões que todas as esferas da sociedade primam. Estamos muito felizes em fazer parte do evento, que preza pela justiça e realiza um trabalho global em prol da integridade no esporte”, comenta Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas.

A Cúpula de Integridade Esportiva Brasileira, organizada pelo Instituto Internacional de Governança e Risco (GovRisk) em parceria com a Genius Sports e a Entain, visa reunir profissionais para discutir como a tecnologia e a inovação podem ajudar a combater a manipulação esportiva e garantir transparência e integridade no esporte.

Os painéis da cúpula abordaram temas como “Empoderando Atletas”, “Jogo Limpo e Vulnerabilidades no Esporte” e “Direções Futuras na Integridade Esportiva”, entre outros. As palestras também iniciaram discussões sobre o panorama regulatório desde a promulgação da Lei Brasileira de Apostas Esportivas.

Veja também: Para Regis Dudena, fase inicial de pedidos de autorização de bets foi um “sucesso”