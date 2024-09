Fortaleza fecha patrocínio com empresa regularizadora de sorteios e rifas

A Prime Regulariza vai estampar a marca na camisa do Leão até o final de 2025.

Ceará.- O Fortaleza Esporte Clube firmou um acordo de patrocínio com a Prime Regulariza até o final de 2025. A empresa oferece soluções para operadoras que realizam sorteios e rifas possam se regularizar e promover os certames de acordo com a legislação brasileira.

A Prime Regulariza vai estampar a marca na área frontal da camisa do Leão, na região abaixo da Novibet, outra patrocinadora do clube que é da indústria de jogos de azar, mais especificamente do setor de apostas esportivas.

“Mais um grande patrocínio que apresentamos ao nosso torcedor. A Prime é uma empresa líder no país em seu segmento de atuação e que escolheu o Fortaleza para ser o seu primeiro clube patrocinado no futebol brasileiro. Isso demonstra a força e o peso da nossa camisa em todo o Brasil, e também como o engajamento da nossa torcida com nossos parceiros é importante para o crescimento da instituição em geral”, afirmou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

A Prime Regularize atua desde 2017, já tendo auxiliado na legalização de sorteios, rifas e títulos de capitalização no país que já somam mais de R$ 660 milhões (USD 120 milhões) em arrecadação.

Além desse acordo comercial, o Leão do Pici negocia a renovação do patrocínio máster com a Novibet. As partes assinaram um contrato em 2023, com o valor de R$ 40 milhões (USD 7 milhões), o maior acordo de patrocínio da história do Fortaleza. A parceria é válida até o final de 2024.

Veja também: Novibet demonstra interesse em renovar patrocínio máster com o Fortaleza