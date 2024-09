Esportes da Sorte promove ativações para comemorar o aniversário do Corinthians

Torcedora do time, a cantora Negra Li fez um show em homenagem ao aniversário do Corinthians. (Imagem: Reprodução/Esportes da Sorte)

Clube paulista completou 114 anos no domingo (1º).

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte, a patrocinadora máster do Corinthians, promoveu ativações para comemorar o aniversário de 114 anos do alvinegro paulista. A celebração foi no domingo (1º) na Neo Química Arena, antes da partida contra o Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Antes da partida começar, a cantora Negra Li, famosa torcedora do time, fez um pocket show em que cantou seus grandes sucessos e uma música inédita para homenagear a torcida. A cantora foi acompanhada pela bateria da escola de samba Guardiões da Fiel.

Na área externa do estádio, os fãs do clube puderam participar de desafios de embaixadinhas, cabeçadas e chutes a gol para concorrer a brindes. A casa de apostas distribuiu ainda fitinhas da sorte, preparou queima de fogos, um bandeirão homenageando a data e uma máquina de “caça brindes”.

Os influenciadores Seila Bolonhezi e Vinícius Gomes acompanharam as ativações para as redes sociais da Esportes da Sorte.

“Desde o início dessa parceria, o Esportes da Sorte vestiu a camisa corinthiana com muito orgulho e busca estar perto da Fiel em todas as oportunidades. O aniversário de 114 anos do clube será especial e vamos promover um evento da grandeza do Sport Club Corinthians Paulista. Nosso mascote, Edson, também estará presente na festa, e vestindo preto e branco”, disse Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Esportes da Sorte.

A operadora preparou ainda o sorteio para os usuários cadastrados no Clube da Sorte de camisas autografadas por jogadores que estiveram na partida contra o Bahia, no dia 21 de julho, quando começou a parceria entre a empresa e o Corinthians.

