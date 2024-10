“É o Brazino, jogo da galera”: com histórico ligado a sites pornográficos, operadora de apostas tem dificuldade em anunciar nas TVs

Casa de aposta ficou famosa com anúncios na abertura de vídeos do Xvideos (Imagem: Reprodução)

Site de apostas já chegou a fazer contato com a Rede Globo e RedeTV.

Presente na lista de empresas de apostas liberadas pelo governo federal, a Brazino 777 está tendo dificuldades para anunciar na TV devido ao seu histórico em patrocinar e aparecer em sites pornográficos.

Segundo a Coluna Outro Canal do F5 da Folha de S.Paulo, embora tenha começado a anunciar em rádios este mês, as emissoras de TV não estão dispostas a veicular as campanhas da plataforma de apostas.

Nas últimas semanas, representantes da Brazino buscaram executivos da Globo e da RedeTV para verificar a possibilidade de negociar anúncios em programas esportivos ou relacionados ao futebol, assim como outras empresas de apostas já estão fazendo. Nas duas tentativas, houve rejeição neste momento por causa da relação da operadora com os sites pornográficos.

Fundada em 2018, a Brazino 777 combina apostas e cassino online. A empresa ganhou notoriedade com uma versão da música “Baile de Favela”, um clássico do funk paulista interpretado por MC João, que tem sido um sucesso desde 2015.

Para promover seus serviços, a Brazino lançou uma paródia que afirma: “É o Brazino, jogo da galera!”. O anúncio costumava ser exibido antes de vídeos pornográficos no Xvideos, o site adulto mais visitado do Brasil, e acabou se tornando um meme nas redes sociais.

Conforme apuração, apesar da recusa das emissoras de TV, a Brazino conseguiu contratos com algumas rádios no Brasil. Em São Paulo, seu jingle já está sendo veiculado na Metropolitana FM e na Mix FM, que firmaram acordos pelo menos até o final do ano.

A Coluna Outro Canal do F5 da Folha de S.Paulo informou que os representantes da Brazino 777 não responderam aos contatos para comentar sobre o assunto.