Saiba como a parceira entre IBIA e Bluehouse Technology pode contribuir para o mercado regulado de apostas no Brasil

Plataformas de iGaming devem começar a atuar de forma regulada no país a partir de 2025.

A International Betting Integrity Association (IBIA) firmou uma parceria com a Bluehouse Technology para o desenvolvimento de uma ferramenta para aprimorar o sistema global de monitoramento de apostas esportivas. A atualização simplifica o processo de identificação de atividades suspeitas e também o relato desses casos para as autoridades.

A IBIA tem se reunido com representantes do governo brasileiro com o objetivo de ampliar o auxílio da entidade na manutenção da integridade no esporte do país. A atualização do sistema da IBIA acontece a menos de dois meses do início da atuação do setor de apostas de forma regularizada no Brasil, previsto para 1º de janeiro de 2025, o que pode contribuir para o intuito dos administradores federais de elevar a segurança do setor.

“A atualização da plataforma de monitoramento e alerta da IBIA é particularmente oportuna, dado o lançamento iminente de apostas esportivas regulamentadas no Brasil. Estamos confiantes de que esta ferramenta fornecerá o melhor suporte da categoria para nossos novos membros e parceiros, incluindo as autoridades brasileiras e órgãos esportivos, para proteger o mercado e os eventos esportivos”, comentou Khalid Ali, CEO da IBIA.

A nova ferramenta da instituição de integridade deve contribuir para melhorar a análise de dados que podem identificar apostas suspeitas e comunicar as autoridades reguladoras e entidades esportivas envolvidas.

“A nova plataforma de tecnologia de integridade da IBIA fornece funcionalidade aprimorada e melhora muito nossa capacidade de analisar os dados de nível de conta de cliente de nossos membros, que cobrem mais de US$ 300 bilhões em transações de apostas anualmente, para identificar e relatar atividades suspeitas de apostas”, disse Khalid Ali.

“A atualização nos permite fornecer uma plataforma tecnológica que acompanha os requisitos de integridade de nossa crescente associação e o escopo e a escala dos dados de mercado que recebemos em nossa rede de inteligência mais ampla, analisando a integridade de eventos esportivos e mercados regulamentados de apostas esportivas globalmente”, complementou o CEO da IBIA.

Sharmila Pillai, diretora da Bluehouse Technology, também comentou sobre a parceria: “Estamos entusiasmados por termos trabalhado em estreita colaboração com a IBIA para desenvolver esta nova plataforma de monitoramento e alerta. Nossa equipe trabalhou duro para garantir que o projeto fosse concluído no prazo e dentro do orçamento, e estamos satisfeitos por ele ter passado por uma rigorosa auditoria de segurança independente por uma empresa líder em testes e certificação”.

