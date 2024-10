Disputa entre bets: Atlético-MG negocia patrocínio máster para 2025

O clube mineiro está com a Betano desde 2021, mas pode não renovar o contrato.

Minas Gerais.- O contrato de patrocínio máster do Atlético-MG com a operadora de apostas esportivas Betano se encerra no final de dezembro de 2024. A parceria entre o clube e a empresa já dura desde 2021. Considerando os valores pagos pela bet como sendo baixos para a média atual do mercado, o Galo pode trocar de parceiro comercial para a temporada de 2025.

De acordo com o que apurou o ge, as negociações oficialmente não começaram, mas as principais interessadas de patrocinar o Atlético são casas de apostas concorrentes. Segundo o site, pessoas dentro do clube afirmaram que para a Betano continuar com o time mineira teria que fazer uma proposta competitiva, semelhante às que as outras companhias oferecem.

O contrato, que termina neste ano, incluem o futebol feminino do Galo e ainda algumas propriedades e ativações na Arena MRV, estádio onde o time masculino manda seus jogos. A Betano paga R$ 18 milhões (USD 3,7 milhões) anuais ao alvinegro, segundo o o CEO do clube, Bruno Muzzi.

O patrocínio da Betano ao Galo é menor que mais da metade dos outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Está abaixo inclusive do maior rival, o Cruzeiro, que recebe o valor de R$ 42 milhões (USD 7,42 milhões) anuais pagos pela Betfair.

De acordo com a diretoria, o Atlético ainda não tem previsão para abrir negociações, mas que gostaria de resolver essa questão rapidamente. Entretanto, o processo de regulamentação das apostas esportivas pode atrapalhar um pouco a escolha do patrocinador, já que só poderão operar no país as empresas licenciadas e nem todas vão conseguir essa autorização.

Valores anuais que as casas de apostas pagam aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro:

Flamengo – Pixbet – cerca de R$ 115 milhões

Corinthians – Esportes da Sorte – cerca de R$ 100 milhões

Vasco – Betfair – R$ 70 milhões

Fluminense – Superbet – R$ 52 milhões

São Paulo – Superbet – R$ 52 milhões

Cruzeiro – Betfair – R$ 42 milhões

Botafogo – Parimatch – R$ 27,5 milhões

Grêmio – Esportes da Sorte – R$ 25 milhões

Internacional – EstrelaBet – R$ 24 milhões

Fortaleza – Novibet – R$ 20 milhões

Bahia – Esportes da Sorte – R$ 19 milhões

Atlético-MG – Betano – R$ 18 milhões

Athletico-PR – Esportes da Sorte – R$ 16,5 milhões

Juventude – Stake – R$ 15 milhões

Atlético-GO – Blaze – R$ 14 milhões

Criciúma – EstrelaBet – R$ 6 milhões

Red Bull Bragantino – mrJack.bet – R$ 5 milhões

Vitória – Betsat – R$ 3,6 milhões

Veja também: Casas de apostas investem quase R$ 500 milhões anualmente nos times do Brasileirão Série A