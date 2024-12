Amusnet conquista certificação no Brasil, reforçando compromisso com soluções de jogo confiáveis

Primeiro lote de jogos certificados inclui 160 títulos de cassino do extenso portifólio da fornecedora.

Comunicado de imprensa.-Amusnet, fornecedora global de jogos, anunciou a obtenção da certificação de seus jogos no Brasil, consolidando um marco em sua estratégia de expansão. A conquista ocorre em um momento em que o mercado brasileiro de jogos se prepara para operar sob regulamentações a partir de 1º de janeiro de 2025.

Com essa certificação, a Amusnet demonstra conformidade com as regulamentações locais e práticas de jogo responsável, fortalecendo sua atuação no mercado de jogos do Brasil.

“O Brasil é um mercado estrategicamente importante para a Amusnet, e essa certificação enfatiza nossa dedicação em proporcionar experiências excepcionais para jogadores e operadores, enquanto seguimos as regulamentações locais. Representa um grande passo ao aproveitarmos nossa expertise global como líderes em soluções de iGaming, solidificando nossa posição como um parceiro confiável e responsável para nossos clientes no Brasil,” afirma Irina Rusimova, Diretora Comercial da Amusnet.

O primeiro lote de jogos certificados inclui 160 títulos de cassino do extenso portfólio da Amusnet. Entre os destaques estão 20 Golden Coins Dice Edition, Hot Deco, 100 Power Hot Dice Edition, Extra Crown, Aztec Dice, Candy Palace, Dancing Dead, Diamond Plus, Virtual Roulette, entre outros.

Além da certificação, a Amusnet abriu um escritório local no Brasil e formou uma equipe dedicada com expertise no setor e conhecimento da cultura brasileira. A iniciativa permite à empresa analisar preferências dos jogadores e tendências de mercado, ajudando a desenvolver experiências personalizadas e alinhadas às demandas locais.

A Amusnet informou que o Brasil continuará sendo um mercado prioritário em sua estratégia global de expansão. A empresa está comprometida em fortalecer sua presença, adaptar-se às exigências regulatórias e oferecer soluções ajustadas às necessidades locais, consolidando sua posição no mercado brasileiro de jogos.

