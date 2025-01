Booming Games dá o pontapé inicial no novo ano com um jogo totalmente novo

A novidade brilhante 64 Gold Coins Hold & Win apresenta todas as características de um slot clássico.

Comunicado de imprensa.- Ano Novo, vida nova… e jogo novo! Ao darmos as boas-vindas a 2025, também damos as boas-vindas a um novo slot da Booming Games – o super 64 Gold Coins Hold & Win. Esta novidade brilhante apresenta todas as características de um clássico. Um slot 5×5 e 30 linhas de pagamento com os famosos símbolos de cassino que você adora – limões, cerejas, 7 da sorte e muito mais. Mas este Hold & Win vem com um toque tentador.

Embora muitos jogos Hold & Win exijam seis moedas no jogo base para ativar o recurso, aqui você pode fazer isso com apenas cinco. Isso inicia o Coin Blitz Hold and Win, onde cada moeda zera o contador de giros, aumentando sua chance de conseguir um Mini, Minor, Major ou Grand Jackpot. E essa bonificação maior pode render até 1.000 vezes a sua aposta.

Essa não é a única maneira de vencer, é claro. Descubra um símbolo Coin Blitz e a moeda girará, revelando o Boost (aumentando aleatoriamente os valores da moeda) ou a Grid Expand – que transforma o 5×5 em um 8×8. Já dá para imaginar as possibilidades que isso proporciona. Sua tarefa é preencher essa grade com 64 moedas e obter um prêmio vistoso de 10.000 vezes a sua aposta original.

Tal como acontece com todos os títulos do fornecedor, 64 Gold Coins Hold & Win foi certificado para lançamento nos principais mercados regulamentados, incluindo o Reino Unido, a Suécia e todas as jurisdições de Malta.

Nemanja Živić, Diretora de Jogos da Booming Games, disse: “Esqueça suas resoluções, 64 Gold Coins Hold & Win é uma revelação de Ano Novo! Adoramos coisas novas e brilhantes e isso preenche todos os requisitos. Uma sensação clássica de cassino com recursos novos e divertidos – e a chance de ganhar até 10.000 vezes a sua aposta. A Booming Games apresentou um jogo que tem tudo para se tornar favorito dos jogadores e para começar o Ano Novo em grande estilo.”

