CPI das Apostas Esportivas: senadores retomam sessões com depoimentos nesta terça-feira (8)

Comissão deve votar 16 requerimentos de depoimentos.

Brasília.- A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado retoma as atividades nesta terça-feira (8). A reunião terá o depoimento do empresário de atletas William Rogatto, que está sendo investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Polícia Federal por suspeita de fraude em jogos do Campeonato Brasiliense de Futebol.

De acordo com a Agência Senado, os parlamentares também devem ouvir o depoimento de Dayana Nunes, presidente da Sociedade Esportiva Santa Maria, do Distrito Federal. A reunião está prevista para iniciar às 14h30.

A convocação de Rogatto foi sugerida pelo senador Romário (PL-RJ), que é o relator da Comissão, e usou como argumento a afirmação do MP de que o empresário “tem operado na clandestinidade como manipulador profissional mediante a cooptação de jogadores, a venda de resultados arranjados e a realização de apostas”.

Já o requerimento para ouvir Dayana Nunes foi proposto pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ). De acordo com o Ministério Público, dois atletas do Santa Maria estão sendo investigados por agirem “de forma deliberada para manipular placares de jogos do Campeonato Brasiliense 2024″.

Além dessas oitivas, 16 requerimentos na pauta devem ser votados. Entre as pautas a serem votadas estão os convites para depoimento de:

Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, investigada pela Operação Integration

Luiz Henrique, atacante do Botafogo

Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte, também alvo da Operação Integration

Outros requerimentos são relativos a representantes de instituições como:

Banco Central

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Ministério do Esporte

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar)

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Associação Brasileira de Psiquiatria

Associação Médica Brasileira

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Conselho Federal de Medicina (CFM)

Instituto Brasileiro de Jogo Responsável

Instituto Locomotiva

Instituto para o Desenvolvimento do Varejo

Laboratório do Jogo Patológico da Universidade de São Paulo (USP)

Veja também: Nova CPI das apostas: Deputado propõe nova comissão para investigar lavagem de dinheiro