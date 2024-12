CPI da Manipulação e Apostas: empresário e presidente da Federação de Futebol do DF vão depor nesta quarta-feira (11)

CPI da Manipulação de Apostas no Senado (Imagem:: Agência Senado)

Ede Vicente e Daniela Vasconcelos são investigados por suposta partipação em esquema de manipulação de resultados.

Brasilia.- Nesta quarta-feira (11), às 10h, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE) realizará uma reunião para ouvir os depoimentos do empresário Ede Vicente Ferreira Júnior e do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos.

De acordo com a Agência Senado, Ede Ferreira foi chamado a depor para explicar os motivos que levaram à sua investigação na Operação VAR. A ação, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, investiga possíveis manipulações de resultados em partidas da Série B do Campeonato Carioca de Futebol.

Uma das partidas investigadas foi entre Nova Cidade e Belford Roxo Sub-20, em 5 de junho de 2024, quando Ede Ferreira era técnico do Nova Cidade e geria a equipe Sub-20 por meio de sua empresa. O depoimento foi solicitado pelo senador Romário, relator da CPI.

Daniel Vasconcelos foi convidado a depor pelo senador Carlos Portinho após ser citado pelo empresário William Rogatto na CPI como envolvido em esquemas de manipulação de jogos e práticas ilícitas no futebol de Brasília.