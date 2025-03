Blaze legalizada: operadora comemora licença definitiva para atuar no Brasil

A Foggo Entertainment, dona da Blaze, obteve a licença emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas.

A Blaze, por meio de sua detentora Foggo Entertainment, recebeu a licença definitiva concedida pelo Ministério da Fazenda, oficializando sua operação no Brasil dentro do novo marco regulatório. A empresa já havia obtido a licença temporária em 31 de dezembro de 2024 e, desde então, cumpriu todas as exigências do governo para alcançar a autorização agora válida até 31 de dezembro de 2029.

Aroldo Soares, head jurídico, de compliance e de relações governamentais da Blaze, destacou que a plataforma global de entretenimento reafirma seu compromisso com a conformidade regulatória e as melhores práticas do setor.

“Esse é um passo essencial para garantir um ambiente mais seguro e transparente para os jogadores. Nossa prioridade é operar com os mais altos padrões internacionais de compliance, sempre promovendo políticas de jogo responsável que assegurem uma experiência justa e segura para todos os usuários”.

O executivo também ressaltou a relevância do progresso regulatório no Brasil.

“A regulamentação do setor é um marco fundamental para consolidar um mercado mais estruturado e confiável, diferenciando empresas sérias e comprometidas daquelas que não seguem as normas. Estamos entusiasmados em continuar operando e contribuindo para o crescimento responsável da indústria”, afirmou.

Fundada em 2019, a Blaze é uma plataforma de iGaming que disponibiliza jogos, cassino e apostas esportivas online para jogadores. Além da Blaze, a Foggo Entertainment também tem outra marca registrada no mercado brasileiro, que é a Jonbet.

