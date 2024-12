Conformidade com a legislação brasileira: Superbet obtém certificação da eCOGRA

A operadora de apostas esportivas Superbet é patrocinadora do São Paulo e do Fluminense.

Essa certificação da Superbet auxilia a empresa de apostas a ficar próxima da licitação federal.

A operadora de apostas esportivas Superbet obteve o certificado da eCommerce and Online Gaming Regulation and Assurance (eCOGRA). O certificado foi emitido, na terça-feira (10), pela consultoria inglesa, que é uma das habilitadas pelo governo brasileiro para analisar a adequação das empresas de iGaming às exigências da legislação nacional. O documento é válido por um ano.

O eCOGRA avalia a segurança de dados e sistemas de empresas de apostas esportivas, a proteção cibernética das apostas, prevenção à lavagem de dinheiro, verificação do controle financeiro e cumprimento das regras estabelecidas pela legislação do governo federal.

A Superbet chegou ao Brasil há cerca de um ano e investe em patrocínio a eventos culturais e esportivos no país. A companhia é a patrocinadora master de equipes de futebol, como São Paulo e Fluminense.

De acordo com o Painel S.A. da Folha de S. Paulo, essa certificação da Superbet auxilia a empresa de apostas a ficar próxima da licitação federal para operação de iGaming. A companhia, no final do mês de novembro, anunciou ter sido a primeira do setor no país a pagar a outorga de R$ 30 milhões (USD 5 mi), que também é exigência para a certificação nacional.

Caso a casa de apostas comprove todas as demais solicitação feitas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, poderá começar o mês de janeiro de 2025 podendo atuar de forma regulamentada no país. Apenas as empresas com a licença do governo poderão operar no ano que vem.

De acordo com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Alexandre Dudena, 71 das 114 empresas que solicitaram autorização para operar no mercado pagaram a outorga até o momento.

Veja também: Outorgas para sites de apostas: 71 empresas solicitantes tiveram a concessão aprovada