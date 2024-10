Como será a pesquisa realizada pelo IBGE sobre os gastos dos brasileiros com apostas

Mais de 100 mil domicílios participarão da pesquisa, abrangendo mais de 2 mil municípios.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou na última terça-feira (8) que irá medir os gastos dos brasileiros com jogos e apostas online, incluindo as chamadas bets. A pesquisa será conduzida Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024/2025, que começará a ser realizada em 5 de novembro, conforme informado pelo órgão.

Segundo a publicação da Agência Brasil, o IBGE esclarece que, embora os jogos de azar, como as loterias oficiais, já estivessem incluídos na última edição da POF, realizada entre 2017 e 2018, as apostas on-line (bets) ainda não existiam no Brasil. Assim, o gasto com essas apostas, um fenômeno de impacto crescente na economia brasileira, será medido pela primeira vez na POF 2024/2025.

De acordo com o IBGE, esta edição da POF também contará com um módulo inédito que investigará como os brasileiros utilizam seu tempo. As despesas com apostas integram 1 dos 7 questionários da pesquisa, intitulado “aquisição individual”.

Em matéria da Folha de São Paulo, a diretora de Pesquisas do IBGE, Elizabeth Hypolito, declarou que a nova POF abordará “muitos outros temas” além do foco principal, que é a análise dos gastos e rendimentos individuais e dos domicílios.

“Nesta edição 2024/2025, a gente tem algumas novidades. Tem quesitos que tratam dos impactos ambientais no domicílio, da satisfação com a vida sob aspectos pessoais e financeiros, da discriminação sofrida nos seus mais diversos tipos, seja de gênero, orientação sexual, raça, etarismo, capacitismo, gordofobia, xenofobia etc”, afirmou a diretora.

Desde 1970, a POF elabora a cesta de compras do brasileiro e atualiza a lista de gêneros de consumo usada para calcular o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice oficial de inflação do Brasil. Por meio de questionários detalhados, o IBGE coleta informações sobre a distribuição do orçamento familiar entre diferentes tipos de gastos, como alimentos, roupas, medicamentos e passagens de ônibus.

Com esta pesquisa, o IBGE analisa as estruturas de consumo, gastos, rendimentos e variação patrimonial das famílias, proporcionando um perfil das condições de vida da população por meio da avaliação dos orçamentos domésticos.

Além das informações sobre a estrutura orçamentária, a pesquisa investiga diversas características dos domicílios e das famílias, incluindo a autoavaliação subjetiva da qualidade de vida.

O instituto informou que mais de 100 mil domicílios participarão da pesquisa, abrangendo mais de 2 mil municípios.