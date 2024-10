Movimento conta com operadoras como SuperBet, Betnacional, Mr. Jack e Pagbet.

Brasília.- Para reduzir a pressão sobre os seus negócios, um grupo de empresas de apostas online com atuação no Brasil, lançou na última terça-feira (8), em Brasília, o Movimento Jogo Responsável, no contexto do debate sobre a regulamentação do setor de apostas.

Conforme publicação de Lauro Jardim no Globo Online, a iniciativa reúne grandes empresas como SuperBet, Betnacional, Mr. Jack e Pagbet, além de outras que integram o ecossistema de apostas, como o Z.ro Bank, especializado em pagamentos, e a Brax, focada em marketing esportivo.

Francisco Manssur representa grupo de bets (Foto: Ministério da Fazenda)

O representante do grupo é o ex-assessor do Ministério da Fazenda, José Francisco Manssur, que esteve envolvido na criação das regras para a regulamentação do setor no Brasil.

Manssur se reuniu com deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que discutirá um projeto de lei proibindo que beneficiários de programas sociais do governo façam apostas.

Em entrevista à revista Exame no começo de setembro, Manssur, inclusive, sugeriu que a regulação poderia permitir o cruzamento de dados para avaliar e limitar o acesso de quem recebe Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) às apostas.

“Essa é uma discussão importante. Teremos muita informação sobre os apostadores, e talvez seja necessário discutir se beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família ou o BPC, deveriam ter acesso ao mercado de apostas”, diz. “Não é difícil cruzar os dados dessas pessoas, e pode ser o caso de criar uma limitação para proteger essas pessoas, dado o perfil socioeconômico delas. Essa é uma questão que pode ser aprimorada no futuro.”

Segundo uma pesquisa do Datafolha, divulgada em janeiro, 17% dos beneficiários do Bolsa Família já apostaram online, com 30% gastando mais de R$ 100 por mês. Além disso, 60% dos apostadores do programa gastam mais de R$ 50 mensais em apostas. Em dezembro, o Bolsa Família distribuiu uma média de R$ 680,61 para mais de 21 milhões de famílias.

